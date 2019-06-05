Как познакомиться с девушкой? Смотрим «Москву слезам не верит» с психологом и учимся у слесаря

Источник материала: Tut.by

Психолог Павел Зыгмантович уверен: хорошее кино с грамотными комментариями — это не только искусство, лекарство от скуки или источник эмоций, но и «психологическая таблетка», которая помогает зрителю по-новому посмотреть на себя, близких и отношения в целом. Поэтому редакция LADY.TUT.BY запускает цикл статей о кино и психологии. Вместе с «самым категоричным психологом в мире» мы разберем сцены из культовых фильмов и расскажем, чему можно поучиться у героев полюбившихся картин.

Открывает цикл разбор сцены знакомства героев киноленты «Москва слезам не верит», из которого мы узнаем, чему нашему поколению можно поучиться у «слесаря без недостатков» Георгия Ивановича (он же Гога, он же Гоша) и как Катерина устанавливает личные границы.

Павел Зыгмантович

Сегодня картину «Москва слезам не верит» относят к числу советских долгоиграющих кинобестселлеров наряду с фильмами «Ирония судьбы», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи», «Самая обаятельная и привлекательная» и т. д. Мелодраматическая картина Владимира Меньшова, ставшая для режиссера второй работой в карьере, за первый год проката не только завоевала сердца 90 миллионов зрителей, но и получила премию «Оскар» как лучшая лента на иностранном языке (конкурентами, на минуту, были шедевры Франсуа Трюффо, Акиры Куросавы и Иштвана Сабо). Фильм настолько прогремел в США, что Рональд Регайн перед первой встречей с Горбачевым посмотрел истории жизни трех подруг, аж 8 раз! Надеялся с помощью честно воспроизведенного на экране быта и ситуаций лучше понять менталитет и загадочную душу простых советских людей.

— Человеческие взаимоотношения и поведение меняются не так быстро, поэтому диалоги и ситуации, которые в фильме воссозданы, отзываются в современных зрителях, — рассказывает Павел Зыгмантович. — Одна из ярких, тонких в плане актерский игры и режиссуры — сцена знакомства Катерины и Гоши в электричке. Поведение персонажей может стать руководством по знакомствам, даже несмотря на огромную разницу во времени, которое отделяет нас от героев, сыгранных Верой Алентовой и Алексеем Баталовым.





— Существуют альтернативные позиции по поводу поведения Георгия Ивановича. То его называют «нарциссом», который нарушил границы женщины, то критикуют за слишком бесцеремонное общение: герой ставит Катерине «диагнозы» и так далее. Но я думаю, что сцена знакомства рассказывает о привлекательности доброты и мужской настойчивости. Современная культура менее требовательна к мужской инициативе, но это то, чему мы можем поучиться у героев кино ушедшей эпохи.

Начнем с того, что Катерина заговаривает с Гошей, потому что впервые видит его совершающим хороший поступок. Он помогает незнакомой ему бабушке занести в вагон самовар. Доброта — качество, которое в нормальном социуме одобряется. Нам нравятся люди, которые способны на альтруистические поступки, несмотря на мнение о том, что «человек человеку волк».

И вопреки стереотипам женщинам нравятся не брутальные партнеры, мачо, доминирующие мужчины, но те, кто способен проявлять доброту. Почему так происходит? У меня есть гипотеза, я подчеркну, что это именно гипотеза: добрый — значит безопасный. А в отношениях безопасность — это краеугольный камень счастья.

Герой садится рядом с Катериной, оператор нам показывает Гошу с ее точки зрения: она оценивающе смотрит на грязную обувь случайного попутчика и незаметно скользит по нему взглядом.





— Я сам терпеть не могу грязную обувь, — говорит Гоша, который замечает это. Он начинает знакомство совершенно правильно: с рассказа о себе. Примечательно, что сцена знакомства в электричке идет внахлест с разговором Катерины на даче: там она сетует на то, что не осталось нормальных мужчин и что ровесники одрябли и обросли жирком, не на кого даже посмотреть и так далее. То есть героиня фильма, несмотря на то, что у нее есть какие-то невнятные отношения с женатым мужчиной, по сути находится в «активном поиске». Поэтому когда рядом с ней оказывается симпатичный и открытый для знакомства мужчина, с готовностью подключается к разговору. Она отрывается от чтения, снова смотрит на обувь Гоши и отвечает: «Мне нет никакого дела до вашей обуви». Желание поговорить, поддержать контакт, оценивающий взгляд — все это признаки человека, который находится в поиске партнера.



Скриншот из фильма "Москва слезам не верит"

Для женщин еще характерными чертами будут прикосновение к волосам, наклон головы, поглаживание шеи в районе ключицы, разворот корпуса в сторону возможно партнера. Причем это бывает так: поговорил/а немного, не понравилось что-то в потенциальным возлюбленном — всё, интерес угас. За три-четыре секунды люди, находящиеся в поиске, могут решить, нравится им человек или нет.

После рассказа о себе, Гога начинает задавать вопросы. Делает он это в форме «сейчас я угадаю про тебя», это такая форма флирта. Людям всегда интересно, какими их видят окружающие, особенно любопытно, какими мы предстаем перед совершенно незнакомыми людьми. Катерина слушает, ей нравится разговор, поэтому она начинает тестировать своего собеседника. Она задает ключевые для нее вопросы и прощупывает почву. Например, она узнает, что герой в разводе — тут же тестовый вопрос: «Ну она, конечно, была стерва?».





Герой Баталова с тестом справляется блестяще: «Нет, она прекрасная женщина. Просто мне не повезло». Если бы Гоша негативно отозвался о бывшей, то это был бы тревожный звоночек. Человек, который плохо отзывается о других людях, не внушает доверия, потому что велика вероятность, что ты сам окажешься в их числе. А если у него плохой начальник, подчиненные, дети, соседи по гаражному кооперативу, коллеги, вахтеры, продавцы в магазине, то с этим человеком точно нельзя иметь дело. Гоша ведет себя очень правильно, ведь он мог затаить обиду на бывшую жену. Он отвечает: «Бывшая жена — прекрасная женщина». Дальше Катерина спрашивает про отношения с алкоголем. Он говорит: «Я люблю это дело, но есть ограничения». Дальше идет рассказ о прудах, окружающей среде и о том, что они с друзьями уходят подальше от людей. Всем своим поведением Гоша доносит, что он придерживается социальной нормы. Мало того, его нормативное поведение (как это должно быть) и практика (как это происходит в реальности) совпадают. И Катерина это считывает.

Какую ошибку допускает Гоша в разговоре? Он переходит на «ты», а это преждевременно. Погорячился, видимо женщина понравилась, и это показывает, что он не идеальный. Он не пытается проломить ее границы, просто решил, что лед тронулся.





Но здесь Катерина ведет себя как взрослый, умный человек. Ей неприятно это поведение, и она об этом говорит сразу же, ведь нельзя соглашаться на поведение, которое вам не нравится. Женщина показывает, что разговор пошел не так.

Поезд подъезжает к вокзалу, Катерина прощается и уходит. Гоша продолжает демонстрировать качества хорошего человека: выносит самовар из электрички, в то время как «женщина мечты» уходит в неизвестном направлении.



Скриншот из фильма "Москва слезам не верит"

Следующая сцена, которая закрывает эпизод, — у такси. Катерина могла сказать: «Отстань, я сейчас милицию вызову!». Все-таки она опытный и требовательный руководитель, депутат Моссовета - могла бы избавиться от Гоги. Но, видимо, она шла по вокзалу, остыла, поняла, что ничего страшного не случилось, и решила дать шанс Гоше исправиться. Может быть, она подумала: «Резковатый, ну что ж поделать, слесарь же…». Тем не менее у вокзала Катерина говорит с ним как бы свысока, давая понять, что резкое «ты» она не забыла. Но при этом спокойно приваливается к капоту автомобиля и выслушивает его. Замечает, что на обратную дорогу ему денег не хватит и придется идти пешком. Это последний тест, дескать, опростоволосился — теперь исправляйся.





Видя настойчивость персонажа и готовность терпеть неудобства, чтобы продолжить общение с ней, соглашается на его предложение. Из этого делаем вывод: мужская настойчивость, особенно в культурах, где женщинам в плане знакомств предписывается скорее пассивная роль, — полезный навык. Но, конечно, настойчивость до определенного предела: она не должна перерастать в харассмент или преследования.