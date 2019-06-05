На Кировщине с июня по август пройдет профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня»

Источник материала: Кировец





С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением традиционно с июня по август пройдет республиканская профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня». Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Акция будет проводиться в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования. Профилактические беседы, демонстрация тематических и обучающих видеофильмов, мультфильмов, проведение викторин по ОБЖ, обсуждение тематических ситуационных задач, насыщенная конкурсная программа, презентация журнала «Юный спасатель», распространение обучающей наглядно-изобразительной продукции, а также обучение работников, в т.ч. дежурного персонала правилам пожарной безопасности: все эти мероприятия будут активно реализовываться в ходе акции.

Лето – это горячая пора для сельчан и дачников. Недостаток внимания и заботы они усиленно компенсируют делами огородными. Спасатели предлагают достойную альтернативу: новую акцию под названием «С заботой о безопасности малой Родины». Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

Целевая аудитория акции: пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах на открытых площадках перед сельским клубом, возле сельсоветов и в парках пройдут тематические «Ярмарки безопасности».

Каждый посетитель ярмарки найдет себе занятие по вкусу: игровая зона (обучающие площадки: «Проведи время с пользой»,«Жучки-паучки», «Печки-лавочки», «Безопасный электрик», развлекательные конкурсы и др.), демонстрационная зона (показ пожарной аварийно-спасательной техники), торговля товарами народного потребления, ЗОЖ-площадка (измерение давления, обучения навыкам первой помощи и т.д.).

Так в интересной развлекательной форме участники ярмарки будут познавать азы безопасности.