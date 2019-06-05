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«Если человек нетрезвый, могу отказаться от поездки». Таксистка - о своей работе

06.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В современном мире женщины освоили практически все сферы деятельности наравне с мужчинами. Но как справляться со стереотипами, если приходится работать в службе такси? Успевают ли такие леди справляться с домашними делами? Хватает ли им времени на готовку еды? Вместе с Maggi в проекте «Неженская профессия» мы на реальных примерах доказываем, что нет ничего невозможного.

Наша героиня Елена работает таксисткой шесть дней в неделю. При этом она успевает путешествовать, ходить в бассейн и нянчиться с маленьким внуком.


«Любимым предметом в университете был сопромат»

Во время учебы в школе Елене нравились точные науки: физика и математика.

— Меня всегда завораживал транспорт: особенно то, что связано с железной дорогой. Поэтому Белорусский государственный университет транспорта я выбрала осознанно. Пошла на механический факультет. Учиться, конечно, было сложно. Во-первых, на потоке почти не было девочек, во-вторых, программа была довольно трудной. Но моими любимыми предметами были сопромат и инженерная графика, — вспоминает женщина.

После университета наша героиня пошла работать на железную дорогу:

— Начинала мастером-технологом, потом работала инструктором. Прием поездов, которые требовали ремонта, составление договоров, контроль работы мастера — все это входило в мои обязанности. Конечно, сначала у меня было много рабочих вопросов, но я не стеснялась задавать их коллегам. Они относились ко мне по-доброму, помогали.


На руководящей должности Елена проработала 17 лет, но в один момент решила все бросить и начать трудиться на себя:

— Когда работаешь не на себя, всегда кажется, что тебе недоплачивают, что ты можешь получать больше. А вот когда открываешь ИП, всё по-другому. Каждый день ты сам строишь график, думаешь о том, когда лучше выходить на работу и когда заканчивать, рассчитываешь бюджет.

«Мужчины, видя меня за рулем, сразу же пристегиваются»

Для того, чтобы начать работать в такси, у Елены было все: и машина, и права. Единственная трудность, с которой пришлось столкнуться, — незнание города.

— В то время, когда было сложно ориентироваться, выручал навигатор. Сейчас уже чувствую себя уверенно. Еще я привыкала к тому, что раньше работала руководителем, а теперь оказываю услуги (улыбается). Два огромных плюса в моей работе — свободный график и общение с людьми.


Раньше Елена выходила таксовать ночью. Но со временем решила отказаться от этой идеи.

— Все-таки в это время нужно спать. Да и пассажиры встречались разные. Кстати, если человек вызывает недоверие, я прошу оплатить половину стоимости поездки сразу. Если же пассажир выпивший, вообще могу отказаться от заказа. Таксист имеет на это право.

Негативных комментариев в свой адрес женщина не слышала никогда.

— Все зависит от того, как ты сам относишься к своей работе. Я ее люблю, поэтому она отвечает взаимностью. Конечно, бывало такое, что клиенты могут грубо ответить, отказаться платить, но позитива все равно больше. Например, недавно забираю пассажира, он садится в машину, весь такой красивый, с цветами, и говорит: «Это вы девушка по вызову?» Я говорю: «Вроде, девушка, вроде, по вызову, но вот ответа дать не могу». Всю дорогу смеялись.

Елена говорит о том, что сейчас большая конкуренция среди служб такси, поэтому люди обращают внимание на сервис.

— Я всегда называю четкое время подачи такси, потому что понимаю: пассажир, скорее всего, спешит, и ему важно знать, когда он будет в нужном месте. Часто пассажиры-мужчины, когда видят меня за рулем, сразу же пристегиваются (смеется).

«Могу отправиться в бассейн посреди рабочего дня»

Распорядок дня у Елены достаточно строгий:

— Сейчас я встаю в 4 утра, чтобы уже с 5.30 (а зимой примерно с 6.30) начать принимать заказы. Заканчиваю работу в 17.30−18.00. Работаю шесть дней в неделю. Одного выходного вполне хватает, чтобы уделить время себе и близким — дочери и внуку, которому сейчас две недели.

В течение недели у Елены есть время на небольшую домашнюю уборку, но все основное она делает во время выходного. Готовить героиня предпочитает то, что экономит время. Летом это могут быть салаты. Также Елена берет с собой на работу сезонные ягоды и фрукты.


Дочь и внук живут отдельно от героини, но в выходной они могут вместе отправиться на дачу. Что касается отпуска, то, например, в этом году Елена сделала подарок своей маме на 8 марта и они вместе слетали на отдых в Хургаду:

— Я люблю отдыхать на море, узнавать новые страны. Каждый месяц стараюсь уделить время отдыху или хотя бы съездить на шопинг в Литву или Польшу.


Наша героиня работает в службе такси уже шесть лет и пока что сферу менять не собирается.

— Мои родные удивились, когда я решила уйти с железной дороги. Но когда увидели, что новая работа приносит удовольствие, успокоились. Благодаря свободному графику я могу позволить себе среди рабочего дня сходить в бассейн, зимой слетать в отпуск, а летом отправиться в поездку. То есть сама управляю своей жизнью.


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Минчанка Елена работает таксисткой уже шесть лет. Рассказываем, как ей удается справляться с этой «неженской» работой. *Партнерский материал
 
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