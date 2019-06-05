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Военным разрешили сбивать дроны без предупреждения

06.06.2019 09:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Лукашенко подписал указ, который разрешает применять силу против беспилотников и авиамоделей, которые летают в запретных зонах. Документ называется «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», сообщается в пресс-службе президента.

Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел могут использовать физическую силу и оружие, чтобы бороться с полетами беспилотников, которые нарушают порядок. Их позволили повреждать и уничтожать. А должностных лиц, нанесших вред летательным аппаратам, освободили от выплаты компенсации.

В указе значится, что запретная зона – это воздушное пространство над территориями или объектами, имеющими значение для безопасности государства. К ним относят базы с боеприпасами, предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, БелАЭС. Полеты здесь допускаются специальным разрешением. 

«Мировой опыт показывает, что единственным эффективным способом обеспечения безопасности в случае несанкционированных полетов в таких зонах является непосредственное воздействие на подобные летательные аппараты», – подытоживает пресс-служба.

 
 
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Лукашенко подписал указ, который разрешает применять силу против беспилотников и авиамоделей, которые летают в запретных зонах. Документ называется «О пресечении...
 
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