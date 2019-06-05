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ГПК: пресечен канал незаконного въезда в Беларусь иностранцев

06.06.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГПК: пресечен канал незаконного въезда в Беларусь иностранцев
Фото из открытых источников

Правоохранители установили группу лиц, в состав которой входили также работники Минского вагонного участка УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», которая по предварительному сговору организовала незаконный въезд с территории России в Беларусь иностранных граждан, впоследствии задержанных.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору"). 

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. 

ГПК: пресечен канал незаконного въезда в Беларусь иностранцев
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Граждане иностранных государств попадали на территорию республики с помощью железнодорожного транспорта.
 
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