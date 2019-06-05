Экс-жена и представитель Бари Алибасова опровергли сообщения о его смерти

РБК его бывшая жена Виктория Максимова. Музыкант и продюсер Бари Алибасов не умер, заявилаего бывшая жена Виктория Максимова.





«Нет, это неправда, Слава Богу, он жив, сейчас проверили эту информацию, все хорошо», — сказала РБК Максимова.





Информацию о его смерти опроверг и представитель Алибасова Вадим Горжанкин в разговоре с телеканалом 360.





Ранее о том, что Бари Алибасов умер, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Минаев, а также Telegram-канал Mash. Минаев позже извинился перед родственниками и близкими продюсера за свое сообщение. «Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя», — написал он в своем Telegram-канале.





Ранее в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского сообщали, что Алибасов находится в тяжелом состоянии.



