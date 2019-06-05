ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство назначило представителей в «Беларусской национальной биотехнологической корпорации»

06.06.2019 08:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Совмин постановлением №356 от 3 июня назначил представителей государства в органах управления ЗАО «Беларусская национальная биотехнологическая корпорация». Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ими стали вице-премьер Владимир Дворник и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. Ранее государство в органах управления общества представляли Михаил Русый и Леонид Заяц.

ЗАО «БНБК» реализует крупный инвестпроект в Пуховичском районе. Здесь на китайские кредиты строится завод по производству аминокислот и кормовых добавок с собственной сырьевой базой.

Напомним, что неофициально БНК связывают с беглым экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. 

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин постановлением №356 от 3 июня назначил представителей государства в органах управления ЗАО «Беларусская национальная биотехнологическая корпорация»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: теневой рынок недвижимости в Беларуси вырос до 50%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика