Правительство назначило представителей в «Беларусской национальной биотехнологической корпорации»

Ими стали вице-премьер Владимир Дворник и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. Ранее государство в органах управления общества представляли Михаил Русый и Леонид Заяц.





ЗАО «БНБК» реализует крупный инвестпроект в Пуховичском районе. Здесь на китайские кредиты строится завод по производству аминокислот и кормовых добавок с собственной сырьевой базой.





Напомним, что неофициально БНК связывают с беглым экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым.