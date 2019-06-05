«Десятки мертвых тел плывут по Нилу». Что происходит в Судане?

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Третьего июня оппозиция обвинила военных в применении оружия при разгоне мирной демонстрации в Хартуме. СМИ пишут, что члены полувоенного ополчения Rapid Support Forces нападают на людей на улицах Хартума.





передает BBC News Русская служба «С сожалением сообщаем, что вчера из реки Нил достали 40 тел. Их увезли на автомобилях ополчения Джанджавид в неизвестном направлении», — сообщает оппозиционная организация Центральный комитет врачей Судана в своем «Фейсбуке»,BBC News Русская служба





В комитете считают, что эти сорок человек были среди оппозиционеров, убитых в ходе разгона палаточного лагеря оппозиции третьего июня. По информации Комитета врачей, за последние два дня в городе были убиты сто человек.





Представитель Переходного военного совета, который правит страной, заявил, что операция была направлена не против демонстрантов, а против преступников, которые затесались в их ряды. Военсовет призвал оппозицию к диалогу и пообещал провести расследование, но уже в среду один из лидеров оппозиции, приехавший в Хартум, был задержан.





«Джанджавид» (в переводе — «джинн на коне») — это принятое в СМИ название арабского проправительственного ополчения в Судане.





Это ополчение сегодня называется «Силы быстрого реагирования». Оно впервые приобрело известность в ходе межэтнического конфликта 2003 года в Дарфуре. ООН тогда предупреждала о реальной опасности геноцида в этом регионе Судана, а отряды Джанджавид отличались особой жестокостью.





Жители Хартума говорят Би-би-си, что боятся покидать дома: на улицах города есть риск подвергнуться нападению ополченцев.





Бывший сотрудник разведки Судана на условиях анонимности побеседовал с журналистом британского четвертого канала Юсрой Эльбагир. По его словам, люди, тела которых обнаружили в Ниле, были убиты представителями различных проправительственных ополчений.





«Это была резня», — цитирует журналистка свой источник.





Во вторник Госдепартамент США выразил озабоченность по поводу действий военных в беседе с представителем Саудовской Аравии — одного из ключевых союзников Военного совета. Заместителя министра обороны Халида бин Салмана призвали обеспечить переход к гражданскому правлению в Судане.





В среду Саудовская Аравия призвала разные политические силы Судана к диалогу.





«Королевство подчеркивает важность продолжения диалога между разными силами в Судане с тем, чтобы исполнить надежды братского суданского народа», — говорится в заявлении, опубликованном государственным агентством Саудовской Аравии.

Что происходит в Сдане?

11 апреля президент Судана Омар Башир, который правил страной 30 лет, был отстранен от власти и помещен под арест. Власть была временно передана вооруженным силам. Действие конституции Судана, принятой в 2005 году, временно отменили.





Активисты требовали передачи власти в руки гражданских после переходного периода, в ходе которого они требовали полностью демонтировать систему, связанную с предыдущими властями.





Представители протестующих вели переговоры с Военным советом и договорились о переходном периоде в три года, по окончании которого планировались выборы. Однако в понедельник военные разогнали палаточный лагерь со стрельбой.





Во вторник лидер военных Абдельфаттах аль-Бурхан заявил, что переговоров с протестующими больше не будет, все предыдущие договоренности отменяются, а выборы проведут уже через девять месяцев.





В среду Бурхан сделал еще одно заявление — о том, что военный совет готов продолжить переговоры.





«Мы сожалеем о случившемся», — добавил он, не углубляясь в детали.





Представитель совета позже заявил, что военные проведут расследование произошедшего.





Анализ: новая старая политика в Судане





Фергал Кин, редактор департамента Африки





Суданские военные столкнулись с международным осуждением после разгона, но еще до того как нападение произошло, имелись явные признаки того, что ситуация выльется в насилие. Военная элита, твердо намеренная удержаться у власти, ведет страну вспять.





Военный совет отменил договоренности с оппозиционным объединением «Силы за свободу и перемены» заявив, что это поможет ускорить переход к демократическим выборам. Этот план перехода, вероятнее всего, фикция.





У военных есть еще одно преимущество. В эпоху международных распрей идея «международного сообщества», которое может оказать давление на какой-либо режим — это фантастика. Кризис в Судане обнажил реальность международной политики: сила может победить, и это останется без последствий, если убийцы и заплечных дел мастера выглядят ценным активом для других держав.





Невозможно сказать, вернется ли коалиция «Силы за свободу и перемены» в качестве уличного движения. Что точно необратимо, и даже усугубилось, это отчуждение народа от своих правителей.





Протестующие призвали людей встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам, который приходится на вторник и среду, на улицах в знак неподчинениия властям.





Однако большая часть Хартума заблокирована силовиками. Местные жители говорят, что протестующие отступили в жилые районы, где жгут шины и сооружают баррикады.

Что говорят местные жители?

Одна из оппозиционных организаций, «Ассоциация профессионалов Судана» обвинила военный совет в организации резни и призвала демонстрантов продолжать мирные протесты.





«Мы дошли до точки, когда боимся выйти из дома из-за того, что нас могут избить или застрелить силовики», — сказал Би-би-си один из жителей столицы.





Еще один житель рассказал, как «Джанджавиды» вытащили его из автомобиля и нанесли удары по голове и спине.





Сотрудник хартумской аптеки, который связался с Би-би-си по «Скайпу» сказал, что военные закрывают больницы, не давая лечиться гражданским лицам.





«Они выгнали нас из двух больниц, которые помогали раненым, в том числе людям с огнестрельными ранениями, — рассказывает он. — Военный совет дал распоряжение закрыть больницы, которые помогают жителям».





На улицах второго по величине города страны, Омдурмана, который находится через реку от Хартума, видели большие группы вооруженных военных.





Женщина по имени Сулейма в разговоре с Би-би-си сказала, что военные действуют и в самом Хартуме.





«Они окружают жилые районы, угрожают людям. Они стреляют боевыми патронами. Они везде. Мы не чувствуем себя в безопасности и не доверяем силовикам. Здесь полный хаос», — сказала она.



