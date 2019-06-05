Спускают на землю

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публикации «Ленты.ру». В конце мая из США пришли две печальные новости, непосредственно затрагивающие «Роскосмос». Первая: начиная с 2023 года Пентагон ограничивает использование российских ракет для выведения американских спутников связи. Вторая: в целях коммерциализации околоземного пространства НАСА будет отправлять туристов к Международной космической станции (МКС). Насколько серьезны последствия подобных решений для российской космической отрасли — в«Ленты.ру».

В кругу друзей

Ограничения на использование российских ракет появились в дополнении к Федеральному закону о закупках Министерства обороны США. «Запретить присуждение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранной организации, если заключение такого контракта создаст неприемлемый риск [национальной] кибербезопасности. Кроме того, перечень охваченных [документом] стран расширен за счет включения России (другие страны, входящие в список: Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия). Новые ограничения также распространяются в отношении спутников и ракет-носителей, которые будут использоваться для предоставления спутниковых услуг, однако такие ограничения не распространяются на запуски, которые будут происходить до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.









Там же отмечается, что новые правила допускают исключения, например, если иностранная сторона предоставляет американской всю интересующую ее информацию. Причем само ограничительное положение, вступившее в силу 31 мая, формально затрагивает исключительно сферу оборонных закупок США, однако, будучи сформулированным несколько неявным образом, фактически может касаться всех подрядчиков Пентагона, так или иначе сотрудничающих с иностранными компаниями из обновленного списка, которым теперь проще вообще не связываться с Россией.





Насколько затронет Россию такое ограничение? По всей видимости, в ближайшие пару лет — никак, однако потом все будет не столь радужно.

На коротком поводке

В настоящее время США не покупают у России ракеты для запуска своих военных спутников и не приобретают российские спутники. Однако Соединенные Штаты до сих пор используют российские жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) РД-180 и РД-181. Первые ЖРД устанавливаются на тяжелую ракету Atlas 5, которая задействована в оборонной программе развития одноразовых ракет-носителей EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle) (с учетом многоразовых ракетных технологий переименована в программу национальной безопасности по космическому запуску NSSL (National Security Space Launch)), вторые используются на средней ракете Antares, выводящей грузовой корабль Cygnus к МКС.





В декабре 2014 года, после присоединения Крыма к России и событий на юго-востоке Украины, США было решили запретить использовать РД-180 в Atlas 5 для выведения военных спутников с 2019 года, однако в декабре 2015-го это ограничение сами же и сняли. В апреле 2019 года США решили прекратить использовать российские двигатели уже с 2022 года. В отличие от решения, принятого в декабре 2014 года, положение о запрете российских двигателей к 2022 году вряд ли будет отменено, поскольку к этому времени вместо Atlas 5 должны начаться регулярные пуски носителей Vulcan и New Glenn. Таким образом, обновленное дополнение к Федеральному закону о закупках Министерства обороны США формально не вносит никаких изменений в ситуацию с поставками российских ЖРД в Соединенные Штаты.





Однако стоит учитывать, что ограничения могут затронуть любых американских подрядчиков Минобороны США, сотрудничающих с Россией в космической сфере. Например, обновленные правила вполне позволяют Пентагону отказать в сотрудничестве не только американской, но и любой западной компании, которая запускает свои гражданские спутники на российских ракетах, покупает какие-либо элементы для них в России либо поставляет их в Россию. Потому потенциальный ущерб для России может быть серьезным.









В настоящее время Россия нечасто запускает западные спутники, поскольку из-за аварий «Протон-М» фактически ушла (а не была вытеснена американской Falcon 9, как зачастую заявляется) с международного рынка по выведению космических аппаратов тяжелыми ракетами. Тем не менее страна все еще запускает американские и европейские спутники в качестве попутной нагрузки, а также производит среднюю ракету «Союз-СТ-Б» для пусков с европейского космодрома Куру (Французская Гвиана). Кроме того, на Западе все еще покупают некоторые российские элементы для своих спутников, в частности, электроракетные двигатели. Теперь, согласно обновленному регламенту, Россия может лишиться такого сотрудничества с Западом.









Тяжелая ракета-носитель «Протон-М»

Фото: пресс-служба «Роскосмос» / РИА Новости





Однако тут нечему удивляться. Во-первых, с появлением новых сверхлегких и легких ракет рынок выведения малых космических аппаратов переживает настоящий бум, и «Роскосмос» там представлен крайне скромно. Во-вторых, в ЕС и вовсе хотят с 2023 года отказаться от «Союз-СТ-Б».

Мягкая изоляция

В настоящее время внешнеэкономическая деятельность «Роскосмоса» проходит в нескольких направлениях, наиболее важными из которых (не считая убыточного спутникостроения) являются следующие: продажа мест для западных астронавтов на пилотируемых кораблях «Союз МС», поставки ЖРД в США и пусковые услуги (в том числе использование ЕС российских «Союз-СТ-Б»). Потеря хотя бы одного из этих направлений означает удар не только по соответствующим предприятиям «Роскосмоса», но и по госкорпорации в целом. Потеря сразу всех направлений приведет к полной изоляции российской космической отрасли от западной и, что самое главное, потребует радикального реформирования госкорпорации, финансирование которой в ее действующей конфигурации вряд ли потянет Россия.





Текущие планы «Роскосмоса» по привлечению в российскую космическую отрасль незападных партнеров — в частности, китайцев, индийцев и арабов — не выдерживают никакой критики, потому что сотрудничество с подобными сторонами если и возможно, то лишь на уровне передачи не самых современных технологий. Это означает, что Россия по-прежнему не будет создавать инновации, а будет только преумножать число потенциальных конкурентов.









Спускаемая капсула пилотируемого корабля «Союз МС»

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости





Доходит до смешного: в последние годы одно место космонавта на «Союз МС» регулярно занимает грузовой контейнер, поскольку желающих купить туристическую путевку на околоземную орбиту не находится. Решение НАСА использовать американские пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner для полетов туристов на МКС вряд ли, мягко говоря, исправит текущую ситуацию.

Время ушло

«Лента.ру» попросила «Роскосмос» прокомментировать последние новости из США — в частности, рассказать о прогнозируемых госкорпорацией перспективах внешнеэкономической деятельности к середине следующего десятилетия по сравнению с текущей ситуацией, а также преимуществах, которые, возможно, есть или будут у «Союз МС» перед Crew Dragon и Starliner в космическом туризме к условному 2023 году.





«На ваш запрос можем сообщить следующее: решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе. Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса. Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг. От дополнительных комментариев воздерживаемся», — заявили в госкорпорации.









В завершение стоит отметить, что если в течение последних 20-30 лет у российской космической отрасли была возможность использовать сотрудничество с Западом не только для инновационного развития, но и для обеспечения собственной финансовой независимости. Но теперь ресурсы и время на это исчерпаны. Последний крупный международный контракт, который реализует «Роскосмос», должен исполниться в ближайшие два-три года, после чего участие России в международных проектах сведется только к программе МКС. И летать туда «Союз МС» будет уже за счет бюджетных, а не американских, средств.







