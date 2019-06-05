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В России задержали фрукты из Беларуси, замаскированные под утеплитель, печенье и пиво

06.06.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 июня в Смоленской области российские таможенники задержали пять грузовых автомобилей с яблоками. Товар общим весом 100 тонн везли с территории Беларуси.

Три партии яблок были с маркировкой. Страной происхождения была указана Молдова. Две партии перевозились без маркировки под видом утеплителя. Груз задержали и отправили специалистам Россельхознадзора на проверку.

1 июня в Смоленской области были остановлены три автомобиля, которые перевозили персики и нектарины под видом пива и печенья из Польши. Общий вес фруктов составил более 50 тонн.

При проверке документов обнаружилось, что на автомобилях были установлены чужие номерные знаки, а свидетельства о регистрации автомобилей имели признаки подделки. Документы и номерные знаки передали в полицию, сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.
 
 
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2 июня в Смоленской области российские таможенники задержали пять грузовых автомобилей с яблоками. Товар общим весом 100 тонн везли с территории Беларуси.
 
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