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Святую блаженную Ксению Петербургскую чтят православные 6 июня. О чем ее просят

06.06.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Православные верующие отмечают 6 июня день памяти Святой блаженной Ксении Петербургской, жившей в XVIII веке. В чем может помочь чудотворица и как обратиться к ней за помощью, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».


Что известно о ее жизни

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII века, а когда достигла совершеннолетия, вышла замуж за полковника Андрея Федоровича Петрова. Однако муж скончался, когда ей исполнилось 26 лет. Трагедия изменила Ксению настолько, что с того момента многие считали ее лишившейся рассудка: она раздала все свое имущество бедным, подарила дом знакомой, переоделась в одежду покойного супруга и объявила себя умершей, а его — живым, отзываясь с этого момента только на его имя.

Женщина бродила по городу, а ночью уходила в поле и молилась до утра. Вскоре у нее открылся дар предсказания будущего, в частности, она заранее сообщила о грядущей смерти императрицы Елизаветы Петровны. Те, кто кормил блаженную или давал ей кров, после этого становились успешны в делах и благополучны.

Скончалась Ксения в возрасте 71 года, и после ее похорон на могиле блаженной стали происходить чудеса исцеления, примирения или получения желаемого.

В чем она помогает

Святая блаженная Ксения Петербургская известна тем, что помогает находившимся в конфликте примириться, защищает рожениц, оберегает влюбленных и молодоженов, устраивает судьбу и помогает найти вторую половинку, заботится о тех, кого назвали в ее честь.

Как обратиться за помощью

Молитва о заступлении, помощи, для семейного благополучия и при любой нужде

О святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущаго покоишися.

Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко Престолу Милосерднаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая. Испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатью дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие ниспосли; монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о семейном благополучии, об исцелении, о замужестве и о детях

О святая угодница Божия блаженная Ксения! Призри милостиво твоим оком на нас, раб Божиих (имена), честной твоей иконе умильно молящиеся и просящие у тебе помощи и заступления.

Простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление прегрешений. Се бо мы сердцем сокрушенным, и духом смиренным тебе ходатаицу милостивую ко Владыце и молитвенницу за ны, грешныя, призываем, яко ты прияла еси от Него благодать молитися за ны и от бед избавляти.

Тебе убо просим, не презри нас недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих, и исходатайствуй всем вся ко спасению полезная, яко да твоими ко Господу Богу молитвами получивши благодать и милость прославим всех благих Источника и Дароподателя и Бога Единаго, в Троице Святей славимаго. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


 
Теги: Минск
 
 
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Православные верующие отмечают 6 июня день памяти Святой блаженной Ксении Петербургской, жившей в XVIII веке. В чем может помочь чудотворица и как обратиться к ней за...
 
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