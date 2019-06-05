Белорусским масонам — 250 лет. Кто они, как появились, почему их независимость не признает Россия?

Кто такие масоны?

tut.by Масоны — это представители тайного общества, которое появилось в начале 18 века. По наиболее распространенной версии, они происходили от средневековых гильдий каменщиков, которые в 12−13 веках появились в Германии, а затем распространились в других западноевропейских странах, пишет





Слово «масон» происходит от французского franc-maçon, в буквальном переводе — вольный каменщик

В конце 16 века английские гильдии (цехи, ложи) начали принимать в свои ряды богатых образованных людей, чтобы те следили за моральным обликом и образованием каменщиков. К началу 18 века эти организации прекратили существование, но новые «каменщики» начали использовать ложи для обсуждения проблем развития личности и общества в целом (духовное обновление общества было главной целью масонов).





При этом они сохранили внешнюю атрибутику каменщиков (циркуль, фартук, наугольник, мастерок, молоток, зубило, линейка и т.д.). Единой трактовки этих предметов не существует. К примеру, циркуль и наугольник символизировали уроки (недаром в масонстве существуют степени — от низшей к высшей), а также как уроки поведения (ограничивать с помощью наугольника свои действия и удерживать себя в пределах всего человечества с помощью циркуля). Их можно трактовать как инструменты для строительства храма Соломона и т.д. То есть в каждой традиции эта атрибутика интерпретировалась по-разному.





В 1717-м была зарегистрирована Великая ложа Англии (первое в мире документально подтвержденное объединение такого типа). А уже в 1723-м англичанин Джеймс Андерсон написал масонскую конституцию (устав). Это был первый систематизированный сборник принципов масонства. В конституции Андерсона появилось ограничение: членами общества могли являться только мужчины. Хотя уже в 18 веке во Франции появились адаптивные ложи для женщин. Аналогичная ложа появилась в Вильно в 1781-м.

Когда в Беларуси появились масоны?

Белорусскому масонству как минимум два с половиной века. Уже в 1770 году в Могилеве была создана ложа «Два орла».









Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

На территорию нашей страны масонские идеи пришли достаточно быстро. А в 1738-м, спустя 21 год после появления Великой ложи Англии, граф Рутовский, внебрачный сын короля Августа II, заложил в Дрездене ложу «Три белых орла», которая стала колыбелью польского л овского масонства.

Причем здесь Саксония и Беларусь? Два курфюрста Саксонии — Август II и его сын Август III — одновременно являлись королями Речи Посполитой. Последняя представляла собой федерацию, в которую входили Великое княжество Литовское (белорусско-литовское государство) и Польское королевство.





Первые организации, которые возникали на территории РП, представляли собой отделения и филиалы дрезденской ложи.





Постепенно на территории Беларуси сложилась своя структура этих организаций. На рубеже 1770−1780-х годов граф Игнатий Потоцкий, сын познанского воеводы, был избран великим мастером «объединенных лож Короны и Литвы». Он учредил ложу Великий Восток Польши, в состав которой входили 13 объединенных лож.





Уточним, что «Великий Восток» — это синоним Великой ложи. А Великая ложа — это руководящий орган масонских организаций на определенной территории. То есть с того времени, как такая структура была создана в Англии, прошло около 60 лет.

Но вернемся к 13 ложам. Четыре из них находились в Вильно, одна — в Гродно . Одна из виленских лож, «Совершенное единство», получила статус Великой провинциальной литовской ложи. Это давало ей право создавать организации в других городах (в Несвиже, Гродно и других).





Не отставала от этих событий и будущая белорусская столица. В 1780-м руководителем одной из лож был менский староста Пшездецкий. То есть минскому масонству почти 240 лет.





Росту масонского «движения» способствовала и поддержка со стороны государства. В ложи входили большинство тогдашних государственных деятелей и сановников Речи Посполитой (речь о правлении Станислава Понятовского), которые предпринимали попытки спасти государство от аннексии соседей (к примеру, тогда в РП была принята конституция 3 мая 1791 года — вторая в мире после американской). Но расцвет этих лож продолжался недолго — скоро РП прекратила свое существование.

Как белорусское масонство развивалось в Российской империи?





Рисунок с набором символики масонов. Надпись на рисунке: «От тьмы к свету». Фото: wikipedia.org





В 1772 году произошел первый раздел Речи Посполитой. Через 23 года вся Беларусь была включена в состав Российской империи. В результате на белорусских землях стали возникать ложи, основанные нашими восточными соседями. В 1774 году майор российской армии Вердаровский создал в Полоцке масонскую ложу «Талия» (фактически он перенес ее из Москвы). Своя организация возникла в Могилеве (1776).

Но в 1822-м указом императора Александра I деятельность всех тайных организаций (в том числе и масонских лож) была запрещена. Но борьба с символами этой организации продолжалось и позже. Через 17 лет минские власти получили приказ Виленского военного губернатора князя Долгорукого: «Все масонские знаки, книги, бумаги, дипломы и другие вещи — вырыть яму внизу, под горой, на улице, ведущей вдоль Жидовского кладбища до Ляховки, — и сжечь», что и было сделано.





Интерес к масонству в империи оживился лишь в 1860-е. Как рассказывал «Радыё Свабода» историк Алесь Смоленчук, «ініцыятыва адраджэння вольнага мулярства на тэрыторыі былога ВКЛ ішла з Масквы і Пецярбургу. „Вялікі Усход Францыі“ (масонская ложа. — Прим. TUT.BY) стварыў там у 1906 годзе (…) ложу і паступова яны выйшлі праз Ежы Рома (еврейского врача. — Прим. TUT.BY) на тое, каб стварыць ложу тут».

В 1910 году в Вильнюсе была создана ложа «Единство». В нее входило семеро человек, среди них были и братья Антон и Иван Луцкевичи, лидеры белорусского национального движения. Несколько ранее возникла ложа и в Минске . Эти организации возникли по инициативе ложи «Великий Восток России». При этом если в 18 — начале 19 веков в такие организации входили преимущественно аристократы, то теперь — интеллигенция.

Фактически масонам удалось создать автономную организацию в границах бывшего ВКЛ. А в годы Первой мировой войны представители трех масонских лож из Вильно создали организацию «Великий Восток Литвы и Беларуси», которая была независима от центров в Москве и Петербурге.





В СССР масоны оказались под запретом. На территории Польши и Литвы движение пришло в упадок в конце 1920-х годов.

Как масоны повлияли на белорусскую историю?

О масонах времен Понятовского (конец 18 века) упоминалось выше. Но на белорусскую историю масоны больше всего повлияли в начале 20 века.

— Наколькі я магу меркаваць, (…), для Луцкевічаў масонства не было самамэтай, — рассказывал «Свободе» Алесь Смоленчук. — Масонскія ложы, якія ўзнікалі ў гэты час, гэта ў першую чаргу былі групы ўплыву. У прынцыпе гэта ідэя і самога вольнага мулярства і ідэя, блізкая партыі канстытуцыйных дэмакратаў, — ствараць ложы шматнацыянальныя, дзе былі б прадстаўнікі ўсіх нацыяў. Талерантнасць нацыянальная, рэлігійная, палітычная — да пэўнай ступені, вядома. І магчыма, што Луцкевічы, уступаючы ў масонскія ложы, бачылі для сябе магчымасць і такім чынам узмацніць беларускі рух, зрабіць яго больш уплывовым. Праз супрацоўніцтва з прадстаўнікамі пераважна ліберальна-дэмакратычных кірункаў польскага руху, літоўскага руху. І аказалася, што гэтае супрацоўніцтва было вельмі эфектыўным.





Действительно, уже в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской народной республики. Среди лидеров БНР был и масон Вацлав Ластовский. В польские масонские ложи входил Бронислав Тарашкевич, еще один представитель белорусского национального движения.





Но переоценивать влияние масонов все-таки не стоит. К примеру, во Временном правительстве России, созданном в 1917 году после падения самодержавия, было три представителя этой организации: премьер-министр Александр Керенский, министр торговли и промышленности Александр Коновалов и министр путей сообщения Николай Некрасов. Но они, как и Луцкевичи, скорее трактовали масонские ложи как возможность для расширения своего влияния. Потому что когда речь зашла об автономии для Беларуси, Керенский ответил отказом (хотя лидерами национального движения были его «братья» по масонским ложам).

Изменились ли масоны с 18 до 21 века?

До 20 века масонские ложи были тайными. Почему?





Единого ответа не существует. Отчасти это было продолжением традиции — ведь гильдии каменщиков являлись закрытыми организациями. Ложи априори предусматривали элитарность и отбор, а открытость могла привести к массовости. Кроме того, масоны противопоставляли себя церкви, а папа римский в 1738 году предал их анафеме. Поэтому их закрытость была спасением от репрессий.





В 20 веке масоны отчасти вышли из подполья, они официально зарегистрированы. Но и тогда, и в 21 веке они остаются представителями закрытой организации, не склонными давать интервью.





Если говорить о внутренних изменениях, то духовное обновление общества было и остается главной целью масонов. Это союз людей всех рас, национальностей и вероисповеданий (как отмечалось выше, ограничение существовало лишь по полу), которые стремятся к самосовершенствованию и просвещению человека для его улучшения.





Как отмечается в принципах Великой ложи Франции, «личное духовное самосовершенствование каждого и братское единение — стержневые идеи масонства. Это путь к единой вселенской Морали, построенной на идее Добра. К человеческим отношениям, основанным на принципах братства, любви, сотрудничества и согласия. К единой высшей Мудрости, приводящей все разрозненные явления мира к высшей Гармонии. Долг духовного самосовершенствования повелевает Вольному Каменщику и в личной жизни и в окружающем его мире быть мудрым, добродетельным и справедливым. Он невольно становится достойным и притягательным примером для подражания».





В целом эти принципы остались незыблемыми до сих пор. Хотя, разумеется, теория не всегда реализуется на практике. Хотя, возможно, поэтому «вольные каменщики» уже несколько веков стремятся к недостижимому и из-за этого существуют до сих пор.

Почему российские масоны не хотят признавать независимость белорусских?

Возрождение масонского движения в Восточной Европе началось после распада СССР. Так, в 1995 году появилась Великая ложа России. Воспользовавшись тем, что в других республиках эти процессы проходили не так быстро, ВЛР стала создавать отделения на территории независимых государств. Так, в 2013-м был создан Дистрикт «Кавказ», в который входили две ложи в Грузии и одна в Абхазии. Позже из них при участи ВЛР была создана Великая ложа Грузии. В 2016-м при участии ВЛР появилась Великая ложа Казахстана.





Это дало возможность соседям претендовать на белорусские земли. Великий мастер ВЛР Андрей Богданов заявил в комментарии «Нашай ніве», что «до сих пор на территории Беларуси работали только три Достопочтенные ложи (первичные организации), объединенные в дистрикт „Беларусь“ под юрисдикцией ВЛР». Якобы территория Беларуси «была занята ВЛР. И без разрешения ВЛР ни одна регулярная масонская юрисдикция не может на этой территории открывать свои ложи». Кроме того, по словам Богданова, для появления самостоятельной ложи необходима регистрация организации в Минюсте.

Как будут дальше развиваться события?





Сергей Дубовец. Фото belcollegium.by





«Нашей нивы» , Великую ложу Беларуси поддержали Великие ложи Литвы, Украины и Польши. Это принципиальный момент, поскольку Великая ложа не может быть создана сама по себе: ее должны признать иностранные ложи с аналогичным статусом. По информации, Великую ложу Беларуси поддержали Великие ложи Литвы, Украины и Польши. Это принципиальный момент, поскольку Великая ложа не может быть создана сама по себе: ее должны признать иностранные ложи с аналогичным статусом.





Аргументы соседей (якобы территория Беларуси «была занята») вряд ли можно считать серьезными. К тому же в Минске уже долгое время существует ложа «Михал Клеофас Огинский». Поэтому создание Великой Белорусской ложи открывает путь для развития белорусского масонства и восстановления традиций, прерванных в начале 20 века.





По-своему символично, что великим мастером Великой ложи Беларуси (по информации источников «Нашай нівы») стал литератор Сергей Дубовец. В начале 1990-х он стоял у истоков возрождения «НН», сотрудники которой в начале 20 века входили в эти организации.





Впрочем, о большинстве конкретных шагов масонов мы не узнаем: их деятельность (как, впрочем, и их предшественников) окутана тайной.



