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Скандал: фанатов БАТЭ в футболках оскорбительного содержания не пустили на стадион в Гомеле

06.06.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа болельщиков БАТЭ, приехавших в Гомель поддержать команду в матче очередного тура, не попали внутрь стадиона "Центральный". Их не пустили правоохранительные органы.



Гомельская милиция не пустила на трибуну борисовчан в майках с надписью и принтом, в котором не было ни намека на уважение хозяев. В знак солидарности остальные фанаты "желто-синих" в полном составе покинули сектор и поддерживали клуб за пределами стадиона. Им пришлось смотреть футбол на своих телефонах, — пишет by.tribuna.com.


 
Теги: Гомель
 
 
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Группа болельщиков БАТЭ, приехавших в Гомель поддержать команду в матче очередного тура, не попали внутрь стадиона "Центральный". Их не пустили правоохранительные...
 
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