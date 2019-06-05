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Нападение собаки на людей в Бобруйске. Возможно, их специально выращивают для боёв

06.06.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оказывается, это и не запрещено. Очередное нападение животного на людей снова взбудоражило Бобруйск. А зоозащитники опять в клинче с предприятием по отлову собак.

Нападение собаки на людей в Бобруйске. Возможно, их специально выращивают для боёв
РИА Новости
Новость о том, как шестеро бобруйчан, среди которых оказался пятилетний ребёнок, попали в больницу с рваными ранами разной степени тяжести, облетела 11 мая все информационные агентства, пишет mspring.online. Собака бойцовской породы питбуль напала на людей прямо на детской площадке возле общежития по улице Ванцетти. Госпитализацией и выпиской потерпевших из больницы дело не закончилось. Это история с продолжением.

Очевидцы отмечают, что вкус крови взбудоражил животное, и оно во время инцидента стало бросаться на всех подряд. Фактически это был бой между людьми и зверем. Убить собаку смог только водитель проезжавшей мимо машины – четырьмя мощными ударами домкрата по голове. Теперь местная милиция проводит расследование, а труп животного перевезён в Могилёв для экспертиз.

Выяснилось, что питбуль был не просто бойцовых пород, а участвовал в реальных собачьих боях – животное было в шрамах, раны зашиты и продезинфицированы лекарственными средствами. В частном секторе рядом с общежитием в одном из домов был выявлен и заводчик собак бойцовских пород. Однако на данный момент он отрицает принадлежность ему убитого животного, так как иначе ему грозит уголовная ответственность. Чтобы узнать правду, и назначена комплексная экспертиза трупа животного. В любом случае, правоохранители уверены, что разведение питбулей в таком количестве это коммерческий интерес — их выставляют на бои.



Могилёвский журнал о правах человека MSPRING.ONLINE решил поинтересоваться, где востребованы бойцовские породы. Оказывается, нелегальный тотализатор может приносить неплохой доход. В начале 2000-х лидерство по подпольным боям держал Гомель. Там в зелёном массиве на берегу Сожа была организована арена для собак-гладиаторов. После 2011 года милиция стала пресекать подобные мероприятия, последний раз информация о боях просочилась в соцсети в 2013 году – собаки дрались снова под Гомелем, на территории заброшенного пионерлагеря. После этого белорусские владельцы бойцовских пород устремились в Россию и Украину.

В России спрос на собачьи бои самый высокий. Кроме Подмосковья подобные соревнования – а для них даже есть особое понятие «пит-спорт» – проводятся в Кемерово, Красноярске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Дачный посёлок Кубеково под Красноярском практически открыто называют нелегальным центром по организации собачьих боёв. Впрочем, следующее фото иллюстрирует лучше всего, как в России относятся к таким видам «спорта»:

Длительность боя, когда принимаются денежные ставки, чаще не оговаривается. Это значит, что он ведется до полной победы одной из собак или пока хозяин не снимет питомца с боя и таким образом автоматически проиграет деньги. Каждый хозяин собаки вносит залог, который достанется выигравшей стороне. Ставки стартуют от 100 долларов США.

Впрочем, было бы глупо предположить, что мероприятиям такого плана в Беларуси положен конец. Правовой статус боев с участием животных в Беларуси не определен, как и проведение подобных турниров. Организаторов можно привлечь лишь к административной ответственности по статье 15.45 КоАП за «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных». Это лишь штраф от десяти до тридцати базовых величин или административный арест. Например, соревнования волкодавов до недавнего времени проводились совершенно легально и назывались «тестовыми испытаниями», необходимыми для селекции.

Но владельцы боевых питбулей предпочитают не афишировать свою деятельность, так как их состязания носят более жестокий характер. Запреты ничто по сравнению с гонорарами, которые получают владельцы собак-победителей на подпольных боях. Даже внутри Беларуси цена на молодого питбуля колеблется в зависимости от подготовки от 300 до 1000 долларов США. Если собака начинает выигрывать бои, то её стоимость может вырасти до трёх тысяч долларов США и выше. В среднем животное выигрывает до 5-6 боёв, после чего, как правило, гибнет.

Бобруйчане, знакомые с кинологией, отмечают, что местный заводчик на своём частном участке выращивает не чистых питбулей, а метисов. За чистотой породы он не очень-то следит, и это вызывает вопросы. Некоторые комментаторы высказывают предположение, что у него на передержке могут содержаться вообще чужие особи, отдыхающие после боёв. В данный момент домовладение взято милицией под контроль.

Нужно отметить, что в Беларуси утверждён перечень потенциально опасных собак. Они в обязательном порядке должны находиться вне закрытого помещения на коротком поводке и в наморднике.

Инцидент 11 мая в Бобруйске повлёк ещё одно неприятное явление. Уже через день в пункте для временного содержания безнадзорных животных бобруйского спецавтопредприятия закончились места. Участок по отлову бродячих собак предсказуемо заработал во всю силу. Это заметили местные зоозащитники:

Дальше больше. Собак стало поступать всё больше, и больше денег понадобилось для их выкупа и спасения. В Бобруйске действует достаточно удивительная схема. Зооактивисты выкупают животных за собственные деньги и отправляют их почему-то в Санкт-Петербург. Но денег не хватает, объявлены даты усыпления животных:

В соцсетях обсуждение этой темы носит очень резкий характер. Волонтёры называют САП «усыпалкой», а пойманных животных «смертниками». Во всех грехах они обвиняют спецавтопредприятие, работники которого после чрезвычайного происшествия стали действовать жёстче. И похоже конца этой истории пока не видно. Бобруйску фатально не везёт с животными.

Напомним, это не первая история. 21 ноября 2008 года стая собак напала в Бобруйске на 20-летнюю Татьяну Шараеву. Они искусали девушке ноги, туловище, лицо, почти полностью отгрызли правую руку и сняли скальп. Три недели ей пришлось провести в коме, но после переливания крови и операций по пересадки кожи девушка всё же выжила.


 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Оказывается, это и не запрещено. Очередное нападение животного на людей снова взбудоражило Бобруйск. А зоозащитники опять в клинче с предприятием по отлову собак.
 
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