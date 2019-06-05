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В июле пройдет вторая волна информации по "договорнякам" в белорусском футболе

06.06.2019 07:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист и блогер Николай Ходасевич рассказал о "второй волне" информации про договорные матчи в белорусском.


"По моей информации, в июле будет вторая волна информации по "договорнякам" в белорусском футболе", — заявил Ходасевич в программе "Бремя футбола" на YouTube.


 
 
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Журналист и блогер Николай Ходасевич рассказал о "второй волне" информации про договорные матчи в белорусском.
 
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