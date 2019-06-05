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В июле пройдет вторая волна информации по "договорнякам" в белорусском футболе
Источник материала: Партизан
Журналист и блогер Николай Ходасевич рассказал о "второй волне" информации про договорные матчи в белорусском.
"По моей информации, в июле будет вторая волна информации по "договорнякам" в белорусском футболе", — заявил Ходасевич в программе "Бремя футбола" на
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Журналист и блогер Николай Ходасевич рассказал о "второй волне" информации про договорные матчи в белорусском.
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