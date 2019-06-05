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Армения попросила международные гранты на зарплаты судьям

06.06.2019 07:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил международным донорам временно финансировать выплату зарплат армянским судьям, заявив, что для общества будет неприемлемо, если повышение зарплат будет осуществлено за счет госбюджета.

Пашинян напомнил, что сейчас профессиональные юристы не хотят работать судьями за 400 тысяч драмов (840 долларов), и людей нужно убедить, что судьи должны получать 2,5-3 миллиона драмов (5,2 -6,2 тысячи долларов).

"Без серьезного повышения зарплат судей у нас не будет независимой судебной системы. У нас есть возможность повысить зарплаты за счет бюджета, но для общества это будет неприемлемо с учетом социального положения людей. Мы предлагаем международным партнерам взять на себя все бремя финансирования зарплат... деньги будет выплачивать правительство, но за счет зарубежных грантов", - сказал Пашинян в среду журналистам.

По его словам, власти планируют создать новый суд - антикоррупционный, привлечь серьезных профессионалов - и в течение трех лет доказать эффективность независимой судебной системы, а затем убедить общество в необходимости выплаты высоких зарплат судьям.
 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил международным донорам временно финансировать выплату зарплат армянским судьям, заявив, что для общества будет...
 
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