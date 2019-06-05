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Финансовые активы ФИФА составили почти 4 млрд евро

06.06.2019 07:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финансовые показатели Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) высоки, как никогда.

За прошедший финансовый цикл с 2015 по 2018 годы организация достигла рекордного показателя прибыли в 5,7 млрд евро. 83 процента этой суммы (4,73 млрд евро) получена во время финального этапа чемпионата мира 2018 года в России, говорится в отчете, представленном в среду, 5 июня, на 69-м конгрессе ФИФА в Париже.

Финансовые активы федерации в настоящий момент составляют 3,9 млрд евро - на 50 процентов больше, чем в конце предыдущего финансового цикла. "Финансы основательны как никогда ранее. В следующем цикле до 2022 года 1,55 млрд евро будут направлены национальным федерациям, это произойдет на прозрачной основе. Деньги уйдут туда, куда они предназначаются", - заверил президент ФИФА, швейцарец Джанни Инфантино.

По его словам, на первом месте для организации стоят не деньги, а развитие футбола, для которого они необходимы. "Нам не следует стыдиться наших доходов. Мы даже хотим еще больше прибыли, чтобы делать инвестиции, это наша миссия", - добавил глава ФИФА.

В тот же день швейцарец, возглавляющий организацию с 2016 года, был переизбран на новый четырехлетний срок. Перед голосованием он заявил, что за прошедшие три года ФИФА "из "почти криминальной организации превратилась в то, чем она должна быть, - организацию, которая заботится о футболе и его развивает". Одновременно Инфантино признал свои ошибки, не уточнив при этом, что именно имел в виду.
 
 
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Финансовые показатели Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) высоки, как никогда.
 
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