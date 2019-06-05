YouTube будет бороться с шовинизмом и конспирологическими роликами

Источник материала: Tut.by

Руководство YouTube будет блокировать видеозаписи шовинистического характера, а также ролики, которые оспаривают доказанные и задокументированные случаи проявления жестокости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном блоге компании.





«Сегодня мы делаем еще один шаг в рамках нашей политики по отношению к проявлениям ненависти, запрещая видеозаписи, в которых утверждается, что какая-либо группа [людей] превосходит [других], оправдывая этим дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана», — говорится в заявлении.

Под блокировку попадут видео, восхваляющие нацистскую идеологию, а также ролики, отрицающие задокументированные случаи жестокости, такие как Холокост или стрельба в начальной школе Sandy Hook в штате Коннектикут, США.

На платформе продолжат сокращать количество контента с вредоносной информацией. Ролики, которые не нарушают правила, но где рассказывается о плоской Земле или вреде прививок, полностью уберут из рекомендаций.

Также YouTube уберет монетизацию с каналов, создатели которых «постоянно нарушают правила о запрете ксенофобских высказываний». Им также запретят использовать Суперчат — функцию, позволяющую оставлять платные комментарии во время прямых трансляций.

«Мы признаем, что часть этого контента имеет ценность для исследователей и неправительственных организаций, изучающих ненависть, чтобы бороться с ней. Мы изучаем варианты, чтобы сделать их доступными для исследователей в будущем», — говорится в сообщении.

Указанное решение вступает в силу немедленно, но в полную силу данная система фильтрации контента может заработать через несколько месяцев.