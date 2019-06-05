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Лукашенко в выходные прокатился с сыном по Болбасово
06.06.2019 09:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В прошлую субботу, 1 июня, Александра Лукашенко с младшим сыном Николаем заметили на велопрогулке в городском поселке Болбасово Оршанского района.
Фото и короткое видео с места событий было опубликовано в группе
Приехали на велосипедах, прошлись и уехали, – гласит подпись под публикацией.
Как сообщает
По его словам, президент был на велопрогулке со спортсменами, и они просто проехали через поселок. Также в Болбасово Лукашенко успел пообщаться с местными властями и купить мороженое и кефир в местном магазине.
По словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, кефир и мороженое, купленные здесь же, пришлись главе государства по вкусу.Она также сообщила, что после поездки в Болбасово глава государства отправился посмотреть на строящуюся взлетно-посадочную полосу, и проехал в общей сложности 35 километров.
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В прошлую субботу, 1 июня, Александра Лукашенко с младшим сыном Николаем заметили на велопрогулке в городском поселке Болбасово Оршанского района.
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