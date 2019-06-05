Источник материала: Ежедневник





В прошлую субботу, 1 июня, Александра Лукашенко с младшим сыном Николаем заметили на велопрогулке в городском поселке Болбасово Оршанского района.

Фото и короткое видео с места событий было опубликовано в группе «Народные новости Витебска» в соцсети «ВКонтакте».

Приехали на велосипедах, прошлись и уехали, – гласит подпись под публикацией.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на главу Болбасовского поссовета Глеба Гуленкова, Лукашенко заехал к ним в поселок «без всякого повода» и без предупреждения.

По его словам, президент был на велопрогулке со спортсменами, и они просто проехали через поселок. Также в Болбасово Лукашенко успел пообщаться с местными властями и купить мороженое и кефир в местном магазине.

По словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, кефир и мороженое, купленные здесь же, пришлись главе государства по вкусу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко в выходные прокатился с сыном по Болбасово В прошлую субботу, 1 июня, Александра Лукашенко с младшим сыном Николаем заметили на велопрогулке в городском поселке Болбасово Оршанского района.

Она также сообщила, что после поездки в Болбасово глава государства отправился посмотреть на строящуюся взлетно-посадочную полосу, и проехал в общей сложности 35 километров.