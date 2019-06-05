Ceed «повышенной проходимости»: первый взгляд на «пятидверку» Kia XCeed

Источник материала: Tut.by

Компания Kia поделилась первой информацией о грядущей модели XCeed, которая станет «внедорожной» вариацией хэтчбека Ceed . Создателями новинка преподносится как альтернатива традиционным кроссоверам.



Фото: Kia

Корейцы обнародовали и первое изображение XCeed, где «пятидверка» запечатлена в профиль, хотя шпионам уже удалось сфотографировать лишенную какого-либо камуфляжа машину и с прочих ракурсов. От исходного Ceed новинка будет отличаться не только пластиковым обвесом по всему периметру кузова и возросшим клиренсом, но и более динамичной внешностью с ниспадающей линией крыши. Разработка XCeed осуществлялась в дизайнерском центре Kia во Франкфурте под началом шеф-дизайнера подразделения Kia Motors Europe Грегори Гийома.



Фото: Carscoops

В модельном ряду Kia новый представитель семейства Ceed займет нишу между «паркетниками» Stonic и Sportage. Все подробности об XCeed узнаем совсем скоро — целиком автомобиль рассекретят 26 июня.