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Ceed «повышенной проходимости»: первый взгляд на «пятидверку» Kia XCeed
Источник материала: Tut.by
Компания Kia поделилась первой информацией о грядущей модели XCeed, которая станет «внедорожной» вариацией
Корейцы обнародовали и первое изображение XCeed, где «пятидверка» запечатлена в профиль, хотя шпионам уже удалось сфотографировать лишенную какого-либо камуфляжа машину и с прочих ракурсов. От исходного Ceed новинка будет отличаться не только пластиковым обвесом по всему периметру кузова и возросшим клиренсом, но и более динамичной внешностью с ниспадающей линией крыши. Разработка
В модельном ряду Kia новый представитель семейства Ceed займет нишу между «паркетниками» Stonic и Sportage. Все подробности об XCeed узнаем совсем скоро — целиком автомобиль рассекретят 26 июня.
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Компания Kia поделилась первой информацией о грядущей модели XCeed, которая станет «внедорожной» вариацией хэтчбека Ceed. Создателями новинка преподносится как...
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