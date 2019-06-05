ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ceed «повышенной проходимости»: первый взгляд на «пятидверку» Kia XCeed

06.06.2019 09:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Kia поделилась первой информацией о грядущей модели XCeed, которая станет «внедорожной» вариацией хэтчбека Ceed. Создателями новинка преподносится как альтернатива традиционным кроссоверам.


Фото: Kia

Корейцы обнародовали и первое изображение XCeed, где «пятидверка» запечатлена в профиль, хотя шпионам уже удалось сфотографировать лишенную какого-либо камуфляжа машину и с прочих ракурсов. От исходного Ceed новинка будет отличаться не только пластиковым обвесом по всему периметру кузова и возросшим клиренсом, но и более динамичной внешностью с ниспадающей линией крыши. Разработка XCeed осуществлялась в дизайнерском центре Kia во Франкфурте под началом шеф-дизайнера подразделения Kia Motors Europe Грегори Гийома.


Фото: Carscoops

В модельном ряду Kia новый представитель семейства Ceed займет нишу между «паркетниками» Stonic и Sportage. Все подробности об XCeed узнаем совсем скоро — целиком автомобиль рассекретят 26 июня.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Kia поделилась первой информацией о грядущей модели XCeed, которая станет «внедорожной» вариацией хэтчбека Ceed. Создателями новинка преподносится как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС может вступить в силу в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика