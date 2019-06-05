Хет-трик Криштиану Роналду принес сборной Португалии путевку в финал Лиги наций УЕФА

Источник материала: Tut.by

Три гола Криштиану Роналду принесли сборной Португалии победу над командой Швейцарии в полуфинале Лиги наций УЕФА. Матч состоялся 5 июня на стадионе «Драгау» в Порту.



Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португалия — Швейцария — 3:1

Судья: Феликс Брых (Германия).

Голы: 1:0 — Криштиану Роналду (25, со штрафного), 1:1 — Рикардо Родригес (57, с пенальти), 2:1 — Криштиану Роналду (88, пас — Бернарду Силва), 3:1 — Криштиану Роналду (90, пас — Гонсалу Гедеш).

Предупреждения: Г. Джака (66), Шёр (68), Шакири (85) (все — Швейцария).

Удары: 10−12.

Удары в створ ворот: 3−3.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Владение мячом: 46%-54%.

Матч сложился непросто для чемпионов Европы, до 88-й минуты счет был равным.

Криштиану Роналду вывел вперед португальцев в середине первого тайма ударом со «стандарта». А незадолго до перерыва швейцарцы упустили шанс отыграться, когда Харис Сеферович угодил в перекладину.

В начале второго тайма швейцарцы отыгрались, забив с пенальти, назначенного судьями после обращения к помощи системы VAR.

Примечательно, что перед этим с помощью системы VAR был отменен пенальти в ворота швейцарцев.

А в концовке слово взял лидер португальской команды Криштиану Роналду, который оформил хет-трик и принес своей стране путевку в финал Лиги наций. Это шестой раз, когда Роналду забивает три мяча в одном матче за сборную Португалии.

9 июня в Порту в решающем матче соперником португальцев станет победитель другой полуфинальной дуэли Нидерланды — Англия, которая пройдет 6 июня.

А швейцарцы 9 июня в Гимарайнше поспорят за бронзу с другим неудачником полуфинала.

Победитель Лиги наций получит путевку на чемпионат Европы 2020 года (если не сможет завоевать ее в отборочном турнире к Евро).