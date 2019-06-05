Чё, пацаны, аниме? Почему экранизация манги «Акира» - событие, на которое стоит обратить внимание

Источник материала: Tut.by

Голливуд охотно берется за экранизацию манги: уже были сняты фильмы по « Призраку в доспехах », « Грани будущего » и « Алите: Боевому ангелу ». Но «Акира» — манга Кацухиро Отомо — настоящий «долгострой», который пытаются снять уже больше 10 лет. Недавно наконец стало точно известно: экранизация таки увидит свет, но только в мае 2021 года. Ждать долго. А пока мы расскажем вам, почему «Акира», ставшая культовой мангой, — это круто.

О чем вообще эта история? О байкерах, секретных экспериментах и суперспособностях. Сюжет манги разворачивается в Нео-Токио — городе, возведенном на останках Токио, разрушенного в 1988 году ядерным взрывом. Этот взрыв стал началом Третьей мировой войны, которая закончилась только в 2019 году.

Тут и начинается основная история. В Нео-Токио царит анархия, в городе вспыхивают мятежи и демонстрации, а посреди этого безобразия рассекают банды байкеров. В одной из таких группировок состоят главные герои манги — Канэда и Тэцуо. Гоняясь за враждебной бандой, Тэцуо сталкивается со странным ребенком: он пробуждает сверхъестественные силы Тэцуо. Героя забирают в секретную лабораторию, а Канэда собирается вернуть своего друга, объединившись с повстанцами.

Что еще за повстанцы? Антиправительственная организация, ставящая палки в колеса действующей власти. Они тоже хотят проникнуть в секретную лабораторию и кое-кого оттуда выпустить. Главный представитель повстанческой группировки — девушка Кэй, с которой Канэде придется сотрудничать ради общей цели.



У Канэды получается спасти друга? Скажем так: Тэцуо выберется из лаборатории. Но выйдет он оттуда изменившимся: вместе с суперспособностями парень получил «синдром бога» и толику сумасшествия. Захочет ли он возвращаться в родную банду байкеров — большой вопрос, а спойлерить мы не хотим.



А почему у этой манги такое название — «Акира»? Это какой-то персонаж? Возможно.

В манге у этого явления есть целый культ, его ищут сразу несколько главных персонажей, а встреча с ним произойдет в самом конце — с этим связан сюжетный твист, который мы не станем раскрывать.

А это только манга? Нет, еще по манге был снят полнометражный анимационный фильм. Сценарий для этой картины написал создатель манги Кацухиро Отомо.

Автор начал работать над аниме до того, как закончилась манга. Чтобы не запороть весь процесс, мангака (человек, который рисует комиксы) взял аниме-адаптацию под свой контроль. В итоге производство ленты обошлось больше чем в 10 миллионов долларов, а сборы составили более 80. Дело было в конце 80-х — на тот момент такой бюджет для продакшена был рекордным для аниме.

В итоге аниме не отличается от манги? Не совсем. Фильм вышел короче, из него убрали несколько сцен и персонажей. Зато сюжет сконцентрировался на главных героях, а лента получилась динамичной. «Акира», сделанная в прошлом веке, смотрится отлично даже в 2019-м.

Практически все аниме было нарисовано от руки, и лишь в некоторых моментах встречается компьютерная анимация. «Акира» стала первым японским аниме с частотой 24 кадра в секунду: в те годы прочая анимация выходила с частотой в 8−12 кадров в секунду. Из-за этого у картины высокая детализация изображений — нафталином от «Акиры» не разит.

В каком жанре сделана «Акира»? «Акира» — это киберпанк, но киберпанк особенный. В отличие от «Бегущего по лезвию» или «Призрака в доспехах», здесь нет неона, виртуальной реальности и упора на повсеместную технологичность. Здесь царит постапокалипсис, который местные власти пытаются контролировать. Если судить по процветающим группировкам и культам, получается это у них не очень хорошо.

«Акира» — это контраргумент в сторону футурологов-технократов, видящих в технологическом будущем спасение для человечества. Это взрослые темы, поданные в анимационном формате: тут говорят об опасностях милитаризации, ядерной энергетики и незаконных экспериментов, но делают это в рисованном стиле.

Как это все повлияло на поп-культуру? «Акира» не только повлияла на нашу реальность, но и отразила ее. В 1982 году, когда Кацухиро Отомо начал работать над мангой, в Японии было много байкерских банд. В основном они состояли из молодых людей, недовольных государственной системой: тогда на карьеру человека влиял не его талант, а то, сколько времени он может продержаться на рабочем месте. Так что вместо малоперспективной государственной службы молодые японцы делали ставку на рев мотоциклов — так же поступили и герои «Акиры».

«Акира» стала популярна не только в Японии, но и на Западе: мангу печатали в подразделении Marvel Comics, а аниме повысило интерес англоязычной аудитории к японской анимации . Особенно западных стилистов впечатлила стилистика «Акиры»: аниме находило отклик в играх, татуировках и масс-маркете. Мотоцикл Канэды — отдельная тема: про него мы даже вспоминали в нашем аниме-тесте.

Почему Голливуд решил вообще экранизировать «Акиру»? Почему именно сейчас процесс снова запустился, мы ответить не можем. Но вот объяснение для любого времени: «Акира» — это культурный феномен, который рано или поздно был обязан стать подогнанным под формат кино. К тому же не нужно тратить время на написание истории: она уже готова, ее нужно лишь адаптировать. Фильмы по аниме не всегда одобряются фанатами, но приносят студиям солидные деньги: «Алита: Боевой ангел» собрала 400 миллионов долларов, «Грань будущего» отхватила 370 миллионов, а фильм « Покемон. Детектив Пикачу » при бюджете 150 миллионов долларов собрал 362 миллиона — и фильм до сих пор находится в прокате. Точно, я же еще не сходил на «Пикачу»! Купить билет на AFISHA.TUT.BY Также Голливуд не хочет отдавать стриминговым сервисам сюжеты, полюбившиеся фанатам. Тот же Netflix презентовал фильмы по « Стальному алхимику » и « Тетради смерти » — это популярные тайтлы, адаптации которых люди посмотрели у себя дома, а в перспективе могли бы сходить на них в кинотеатры.

Все супер, но почему эта экранизация — такое важное событие в мире кино? Фильм планировали поставить в начале 2010-х, и главные роли должны были исполнить Джозеф Гордон-Левитт и Крис Эванс. Даже Кристен Стюарт после успеха «Сумерек» еще в 2008 г. хотели подписать на эту авантюру! Однако фильм увяз в производственном аду, и в 2015 г. на нем поставили крест.

Экранизация «Акиры» в 2019 году — это возможность заценить классическую историю на больших экранах, с голливудским размахом и качественной проработкой сюжета. Также мы можем рассчитывать на каноничность: режиссер фильма Тайка Вайтити хочет взять на роли азиатских актеров. Если «Акира» окажется успешным, соберет кассу и обрадует фанатов аниме, мы сможем увидеть в кинотеатрах больше подобных экранизаций. В перспективе можно рассчитывать на то, что Голливуд переснимет неудавшиеся адаптации: если условный « Драконий жемчуг » получит переосмысление, фанаты будут ликовать.

Напомним, что у нас есть крутецкий паблик во «ВКонтакте», где мы часто постим новости на тему аниме:

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт App Store Google Play