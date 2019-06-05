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Опять 35! В Mercedes «разогрели» новый универсал CLA Shooting Brake

06.06.2019 09:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благодаря стараниям маркетологов Mercedes презентация младшего семейства моделей AMG с индексом 35 сильно растянулась во времени. Сперва прошлой осенью появился пятидверный Mercedes-AMG A35, компанию которому весной этого года составили седан на пару с доступной только в Китае удлиненной версией и купеобразная четырехдверка CLA 35.


Не запутались? А ведь различий у этих машин, за исключением типов кузова, практически никаких. Теперь в компании обнародовали информацию о пятой разновидности младшей AMG-модели — универсал CLA 35 Shooting Brake, дебютировавший вслед за обычными версиями, показанными в марте на Женевском автосалоне. И это самый практичный кузовной вариант в семействе, объем багажника у которого равен 505 л.


Агрегаты — абсолютно те же: форсированный до 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента двухлитровый бензиновый турбодвигатель, 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением и полный привод с муфтой подключения задней оси. За доплату предлагается адаптивная подвеска.


До 100 км/ч CLA 35 Shooting Brake разгоняется за паспортные 4,9 секунды, максимальная скорость — ограниченные электроникой 250 км/ч. У ездовой электроники предусмотрено пять алгоритмов работы: зимний Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual.


Из визуальных особенностей «разогретого» универсала, титульным для которого стал желтый цвет кузова — иные бамперы, решетка радиатора со сдвоенной ламелью, колесные диски большего диаметра (18-дюймовые «в базе» и на дюйм больше за доплату) и элемент диффузора сзади с парой круглых выхлопных патрубков. В салоне появились спортивные сиденья, AMG-руль и специфические декоративные акценты.


Европейские продажи CLA 35 Shooting Brake начнутся в сентябре, цен в Mercedes пока не озвучили. Следом в гамме появятся более мощные модификации AMG с 45-м индексом и двигателями с отдачей более 400 л.с.

 
 
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Вслед за пятидверным Mercedes-AMG A35, седаном и купеобразной четырехдверкой CLA 35 подоспела новая модель младшего AMG-семейства - универсал CLA 35 Shooting Brake.
 
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