Любые дОроги дорОги. Когда залатают все ямы?

Источник материала: Аргументы и факты

Тем не менее, иногда стереотип о хороших дорогах – просто миф. Особенно это ощущается после зимы, когда водой размывает некачественный ямочный ремонт, а «гравийка» и вовсе превращается в месиво из грязи. О том, с какими трудностями сталкиваются белорусские и зарубежные дорожники и как решаются эти проблемы, – в материале «АиФ».

В СЕРЕДИНЕ РЕЙТИНГА

За последние 20 лет протяженность дорог Беларуси увеличилась в 1,6 раза, а количество транспортных средств – в три раза. При этом финансовые средства, выделяемые на реконструкцию и строительство дорог, наоборот, уменьшились в 1,5 раза (без учета кредитных средств).

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По информации Министерства транспорта и коммуникаций, на 1 января 2019 года сеть автомобильных дорог общего пользования в стране составила около 87 тыс. км. К республиканским автомобильным дорогам относят почти 16 тыс. км, к местным – чуть более 71 тыс. км.

При этом плотность загородных дорог с твердым покрытием пока довольно низкая – 337 км на 1 тыс. км² территории. Для сравнения: в западноевропейских странах с развитой сетью автомобильных дорог этот показатель равен в среднем 906 км.

По данным различных исследований, Беларусь неизменно оказывается в середине рейтинга стран по качеству дорог. При этом наша транспортная сеть лучше, чем у наших соседей из России и Украины, что подтверждают не только эксперты, но и простые путешественники. Однако до лидирующих в рейтингах ОАЭ, Сингапура, Швейцарии, Гонконга, Нидерландов и даже соседних Литвы и Польши нам пока далеко.



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ФОНД СЖИМАЕТСЯ

Ситуация с республиканскими дорогами в целом позитивная. Если в 2013 году капитального ремонта требовали около 80% трасс, а на конец 2017 года порядка 30% республиканских дорог не соответствовали нормам, то в апреле 2019 года было заявлено о том, что ремонта требуют лишь около 12% таких дорог.

Более удручающая ситуация – с местными дорогами. Здесь даже статистики не нужно приводить, достаточно самостоятельно выехать за пределы города или поговорить с жителями глубинки. В редакцию «АиФ» не раз поступали письма и звонки от читателей, общий лейтмотив которых заключался примерно в следующем мнении: «Если в городах, особенно в Минске, автодороги неплохи, то на периферии их качество заметно падает».

Самая красноречивая ситуация возникает весной, когда после зимы «обнажаются» разрушившийся асфальт, ямы и выбоины. Даже такие ключевые дороги, как МКАД и трасса М1, в некоторых местах превращаются в «стиральную доску».

«Каждый год мы видим, как сжимается наш дорожный фонд, – отмечает председатель парламентской Постоянной комиссии по транспорту и связи Андрей РЫБАК. – Обсуждали в Минтрансе, что надо перераспределить бюджет между республиканскими и местными дорогами. Сейчас эта цифра – 50 на 50. Но нельзя сказать, что это выход из ситуации. Надо увеличивать дорожный фонд, в том числе его источники».

Сейчас дорожный фонд наполняется прежде всего из так называемого «дорожного налога», который платит автовладелец вместе с прохождением техосмотра. Но из-за отсутствия желания его уплаты многие водители перестали проходить техосмотр. Уже давно говорят об отвязке «дорожного налога» от техосмотра и о новых методах контроля уплаты, однако конкретики по этому вопросу нет и сегодня.

С 2013 года работает система платных дорог. Однако полученных от нее средств на ремонт всех дорог все равно не хватает.

«Качество содержания автодорог – это приоритет, которому будет уделяться большое внимание», – отметил в начале года министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей АВРАМЕНКО. Особое внимание, по его словам, будет уделено содержанию дорог первой категории и платных дорог. В этом году Минтранс планирует провести текущий ремонт примерно 670 км трасс, еще 20 км дорог ждет капитальный ремонт.

КАК У НИХ?

Выгодно отличается от нашей ситуация в Польше. Многие путешественники отмечают высокое качество основных дорог. «В первый раз попал в Польшу в 2010 году, и сразу удивило качество дорог. Ни одной ямы, просадок до Варшавы замечено не было. Конечно, потом обнаружились объездные дороги, но даже ямы на них залатаны как-то качественней и аккуратней, чем у нас, и вполне приемлемы для проезда», – отмечает на одном из форумов в Интернете дальнобойщик Виктор.

В России около 80% дорог федерального значения соответствуют нормативным требованиям. При этом ситуация с региональными и местными дорогами значительно хуже. «Дорожная сеть в России не финансировалась, как надо, несколько последних десятилетий. Лишь пару лет назад на ремонт и содержание федеральных трасс стало выделяться столько средств, сколько требуется. А дороги, за которые отвечают власти регионов, до сих пор получают денег в 6 раз меньше положенного, – рассказывает гендиректор Научно-исследовательского института транспортно-строительного комплекса Евгений СИМЧУК. – Разница налицо: нормативам отвечают уже 83% километров федеральных дорог и только 43% региональных. А в самом плохом состоянии – дороги внутри городов, принадлежащие муниципалитетам».

В Украине 160 тыс. км дорог государственного и местного значения, или 94%, эксплуатируется сверх установленных нормативов, а для приведения их в удовлетворительное состояние необходимо проводить ремонт не менее 10-12 тыс. км в год. Рецепт повышения качества решено искать в бетоне. Министр инфраструктуры Украины Владимир ОМЕЛЬЯН уже заявил, что в стране начинается «эра» бетонных дорог. Все ресурсы – цемент, песок и другие материалы, применяющиеся для строительства бетонных дорог, – добываются и производятся в Украине, поэтому предполагается, что это будет выгодно для страны. Печальную для Украины статистику обещает изменить в лучшую сторону и новоизбранный президент Владимир Зеленский. «Я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, в «кайф» приехали к нам по зеркальным дорогам», – заявил глава государства.

Интересен опыт финнов. У них нет ямочного ремонта. Они не латают участки, а перекладывают асфальт целиком. И еще одна их сильная сторона – паспортизация дорог. В Финляндии четко знают, каковы конструкция той или иной дорожной «одежды», ее упругость и прочность. Вся эта информация хранится в государственной компьютерной базе. Специалисты, составляющие планы работ, могут в этой базе узнать, когда был построен дорожный участок, в каком году он в последний раз ремонтировался и каков его износ.