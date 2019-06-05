﻿ Судебные эксперты провели среди школьников интеллектуальный марафон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Судебные эксперты провели среди школьников интеллектуальный марафон

06.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>   Узнать о профессии судебного эксперта, увидеть оборудование, используемое ежедневно специалистами для установления истины, а также попробовать себя в роли криминалиста смогли ученики классов правовой направленности ГУО «СШ №12 г.Пинска».

  На несколько часов актовый зал учреждения образования стал площадкой, на которой ученики, участвуя в интеллектуальном марафоне «Я – эксперт» решали настоящие экспертные задачи из практики специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.



  «Хитрые» вопросы, касающиеся истории криминалистики, судебной химии и биологии, позволили школьникам окунуться в многогранный мир профессии эксперта.

  Последний из трех раундов состоял из ситуационной задачи. Командам, зная обстоятельства происшествия, расположение предметов в помещении, необходимо было установить, кто совершил преступление (кражу раритетной вещи из музея). С этим заданием участники справились успешно.

  На протяжении мероприятия действовала выставка экспертного оборудования, позволяющего восстановить удаленную с электронных носителей информацию, проверить на подлинность денежные билеты и документы, и многое другое. Также участники интеллектуального марафона самостоятельно смогли попробовать обнаружить невидимые невооруженным глазом следы биологического характера, надев специальные очки.

  Итоги интеллектуального марафона «Я – эксперт» подвел начальник Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз подполковник юстиции Дмитрий Левкович.

  Победителей наградили грамотами и сладкими подарками, а также поблагодарили дирекцию школы за сотрудничество. 

  По информации Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Узнать о профессии судебного эксперта, увидеть оборудование, используемое ежедневно специалистами для установления истины, а также попробовать себя в роли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальник финансового управления Мингорисполкома заступился в суде за Доморацкого: «Это не ущерб»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика