Судебные эксперты провели среди школьников интеллектуальный марафон

Источник материала: Пинский Вестник

Узнать о профессии судебного эксперта, увидеть оборудование, используемое ежедневно специалистами для установления истины, а также попробовать себя в роли криминалиста смогли ученики классов правовой направленности ГУО «СШ №12 г.Пинска».



На несколько часов актовый зал учреждения образования стал площадкой, на которой ученики, участвуя в интеллектуальном марафоне «Я – эксперт» решали настоящие экспертные задачи из практики специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.







«Хитрые» вопросы, касающиеся истории криминалистики, судебной химии и биологии, позволили школьникам окунуться в многогранный мир профессии эксперта.



Последний из трех раундов состоял из ситуационной задачи. Командам, зная обстоятельства происшествия, расположение предметов в помещении, необходимо было установить, кто совершил преступление (кражу раритетной вещи из музея). С этим заданием участники справились успешно.



На протяжении мероприятия действовала выставка экспертного оборудования, позволяющего восстановить удаленную с электронных носителей информацию, проверить на подлинность денежные билеты и документы, и многое другое. Также участники интеллектуального марафона самостоятельно смогли попробовать обнаружить невидимые невооруженным глазом следы биологического характера, надев специальные очки.



Итоги интеллектуального марафона «Я – эксперт» подвел начальник Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз подполковник юстиции Дмитрий Левкович.



Победителей наградили грамотами и сладкими подарками, а также поблагодарили дирекцию школы за сотрудничество.



По информации Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз