Гомель принял эстафету «Пламя мира» II Европейских игр

Источник материала: Газета Авангард

В областной центр прибыл огонь крупнейшего мультиспортивного события Европы.

Город над Сожем встретил эстафету предпоследним, вслед за Могилевом — дальше только Минская область, а 21 июня c помощью огня зажгут чашу на столичном стадионе “Динамо”. В каждом регионе Беларуси “Пламя мира” гостит по шесть дней. Путешествие по Гомельщине началось у Ледового дворца, где огонь встретил председатель горисполкома Петр Кириченко.

Далее маршрут проходил по Советской, одной из главных улиц города. Огонь II Европейских игр побывал на кондитерской фабрике “Спартак”, где по этому случаю изготовили шоколадный факел, затем у цирка, в сквере имени А. А. Громыко, на территории дворцово-паркового ансамбля. Также пламя подняли на смотровую башню.

Факелоносцами стали известные спортсмены, представители культуры, науки и промышленности. Так, огонь II Европейских игр посчастливилось пронести первому белорусскому чемпиону Олимпийских игр Леониду Гейштору. Он отметил, что мероприятие имеет большое значение для города и области с точки зрения популяризации спорта и приобщения к здоровому образу жизни. Пожелал успехов нашим участникам, чтобы гимн Беларуси чаще звучал на церемониях награждения.

Кроме того, “Пламя мира” пронесли олимпийские чемпионы и призеры Роман Петрушенко, Андрей Кравченко, Сергей Смаль, Мария Мамошук, Ольга Худенко, Надежда Лепешко, а также художественный руководитель цирка имени Валерия Абеля Татьяна Абель и другие известные люди. Завершился маршрут первого дня на площади Ленина, где на главной сцене огонь Европейских игр был передан исполняющему обязанности председателя, первому заместителю председателя облисполкома Геннадию Соловью. Продолжили торжество областной праздник “Фанфары Гомельщины” и яркий концерт.

— Наш юго-восточный регион страны славится историческими местами и туристическими объектами. По многим из них проложены дороги эстафетного шествия. 500 километров на нашей земле будут полны самобытных традиций, трудовых успехов, ярких событий и встреч с известными земляками. Дорогие друзья, от всей души желаю, чтобы Гомельская область оставила незабываемый след в эстафете II Европейских игр, — отметил Геннадий Соловей.

6 июня факел пронесут у областной детской клинической больницы, предприятий “Белоруснефть”, “Гомсельмаш”, Гомельский ДСК. Далее огонь примут в Жлобине, национальном парке “Припятский”, Турове, Мозыре. Эстафета “Пламя мира” стартовала 3 мая в Риме. Всего огонь Игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории 8 стран — Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси, протяженность маршрута составит 7700 километров.



































