6 лучших салатов к летнему празднику

Источник материала: Новости Хотимска

В ожидании праздников каждая хозяйка, мечтая удивить чем-нибудь новеньким, оригинальным, начинает активные поиски новых рецептов. Хочется, чтобы было не как у всех, а лучше, вкуснее, красивее.

Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое. Особенной популярностью во время застолий по праву пользуются овощные легкие салаты, ведь на праздниках кушаний обычно много, хочется отведать все блюда, при этом сохранив здоровье – большое количество тяжелой пищи выдержит не каждый желудок.

Вот некоторые варианты летней легкости.

Салат «Черный принц»

Этот салатик имеет восточные корни и принц черный не только потому, что в салате есть баклажан.





Баклажан круглый – 1 средних размеров;

перец сладкий – 1 средних размеров;

помидор – 3 средних размеров;

чеснок – 2 дольки;

лук – 1 средних размеров;

петрушка;

укроп;

базилик;

масло подсолнечное;

уксус яблочный;

соус соевый.

Для начала подготовим баклажан: нужно взять один баклажан и испечь его в духовке до появления корочки.

Вынуть, остудить и очистить от кожуры.

Мякоть мелко порезать.

Добавить к баклажанной массе мелко рубленный или давленый чеснок, соус соевый, можно чесночный, растительное масло.

Помидоры, не вынимая семян, порезать ломтиками.

Лук нашинковать тоненькими полукольцами и добавить яблочный уксус для удаления горечи. Сладкий болгарский перец нарезать тоненькой соломкой.

Мелко покрошить укроп, петрушку и базилик.

Хорошо подойдет к мясу, птице, шашлычку и водочке!

Выложить в глубокое блюдо помидоры, перец и лук, залить все баклажанной заправкой и посыпать рубленой зеленью. Солить салат не нужно, так как соевый соус соленый.

Салат сразу подать к столу, иначе помидоры пустят много сока, и салат станет холодным супчиком, что тоже в принципе неплохо. Этот летний салат получается ярким, с мягким пряным вкусом базилика и чесночным ароматом.

Салат «Морской бриз»

Следующий салат – хорошая альтернатива традиционной селедке под шубой, но гораздо полезнее и менее калорийный.





Морская капуста – 1 упаковка сушеной или 1 баночка консервированной;

свёкла – 1 средних размеров;

сельдь соленая – 1 рыбина небольших размеров;

лук синий или красный – 1 головка;

майонез – примерно 2 столовых ложки;

кориандр;

укроп.

Отварить свёклу или приготовить в микроволновой печи – положить в пакет, не завязывая и готовить на полной мощности около 15 минут, в зависимости от размера, дать остыть, очистить и потереть на специальной терке длинными полосками.

Хорошо подавать к блюдам из картофеля.

Слить с морской капусты всю жидкость, она не понадобится (можно использовать сушеную морскую капусту, предварительно ее отварив).

Лук нарезать тоненькими полукольцами. Сельдь почистить от кожи и косточек и порезать полосками как можно тоньше.

Смешать все ингредиенты, посыпать укропчиком и сухим кориандром. Добавить майонез. Солить не нужно.

Салат «Стожок»

Оригинальный и очень простой в приготовлении салатик, гости долго не могут распознать в нем картофель – настолько необычен вкус.





Картофель – 2 средних размеров;

колбаса сырокопченая – 150 грамм;

грибы сушеные древесные – 1 брикет;

масло растительное;

соус соевый;

укроп.

Очистить картофель, натереть его в сыром виде на крупной терке. Вскипятить воду в кастрюле.

Тертый картофель положить в небольшой дуршлаг и опустить в кипящую воду. Готовить около 3 минут, достать и промыть холодной водой.

Грибы залить кипятком, дать набухнуть и расправиться. Нарезать грибы небольшими кудряшками.

Колбасу порезать тонкой соломкой. Ингредиенты смешать, выложить на тарелку в виде стожка, обильно сбрызнуть соевым соусом и полить маслом, сверху покрошить зелень укропа.

Салат «Хрустишка»

Похрустеть капустой любят практически все, но одна капуста – это скучно, а вот с яблочком и красной ягодкой – просто кладовая витаминов и море позитивных эмоций.





Капуста;

лук;

яблоко;

клюква или брусника;

лимон;

сахар и соль;

масло растительное.

Очень тонкими полосками нашинковать капусту. Посыпать ее сахаром и солью и хорошо помять руками, пока не появится сок.

Полить соком, выжатым из одного лимона. Помешать и попробовать – капуста должна быть слегка соленой и кисло-сладкой на вкус.

Добавить тонко нарезанное зеленое яблоко и полить салатик оливковым маслом. Сверху красиво выложить ягоды.

Смешать майонез, соевый соус и подсолнечное масло в равных пропорциях и добавить немного яблочного столового уксуса.

Выложить на плоское блюдо салатные листочки, на них остальную массу салата, полить заправкой, равномерными каплями по всей площади салата. После подачи салат перемешать.

Салат «Радужное настроение»

Этот салат получается очень красивым, ярким, нравится женщинам и детям.





Огурец – 1 средних размеров;

помидор – 2 крупных;

перец – желтый, красный, зеленый – по половинке;

яблоко зеленое – половинка;

капуста фиолетовая – одна четверть вилка, или половина если маленький;

морковь – 1 средних размеров;

укроп;

перья батуна или любого другого лука – 1 небольшой пучок;

укроп;

масло оливковое.

Огурец, перец, капусту нашинковать соломкой потоньше. Яблоко и морковь нашинковать на крупной терке.

Зелень лука и укропа мелко покрошить. Помидор порезать дольками.

Салат подходит к любым мясным и рыбным блюдам.

Салат выложить на блюдо горкой, слегка посыпать мелкой солью. Сверху сбрызнуть маслом.

Салат «Цукеша»

Кабачки в сыром виде очень редко используются, а зря – этот овощ богат витаминами, питателен и вкусен, если его правильно приготовить.





Кабачок – 1 небольших размеров;

лук – 1 головка;

петрушка;

чеснок – 2 небольших зубчика;

укроп;

уксус столовый;

масло подсолнечное;

соль.

Свежий, небольшой молодой кабачок, без семечек, вместе с кожурой нарезаем очень тонкими пластинами, затем полосками шириной в 2–3 см.

Лук шинкуем полукольцами. Укроп и петрушку мелко шинкуем. Чесночок мелко рубим.

Смешать овощи, посолить, добавить столовый уксус и побрызгать растительным маслом.

Все представленные салаты просты в приготовлении, не содержат дорогих и редких ингредиентов и поэтому подойдут не только для праздников, но и в обычные дни, а в праздники помогут сэкономить драгоценное время и, что немаловажно, семейный бюджет.