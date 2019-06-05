Термы Каракалла — древние бани

Источник материала: Новости Хотимска

Древний Рим навсегда останется в глазах потомков могучей Империей с таким культурным достоянием, что переоценить вклад древних мыслителей, художников, скульпторов, строителей, ремесленников и других мастеров, в развитие цивилизованного мира просто невозможно.

Множество культурных памятников неплохо сохранились до наших дней. Одним из таких исторических памятников являются Термы Каракалла.

Термы Каракалла – это был комплекс зданий, многоуровневый, со сложными перекрытиями, снабжённый настоящим водопроводом, служивший одновременно банями и развлекательным центром для древних римлян.

Возведение именно Терм Каракалла начиналось при правлении императора Септимия Севера в 206 году нашей эры и продолжалось 11 лет. Императорские бани открылись в 217 году во время правления мстительного и властного императора Каракалла. Надо заметить, что на тот момент общественные термы уже не были диковиной для римлян. К их услугам существовало более 800 малых бань и пять крупных императорских. Каракалл содержал огромную армию, состоящую по большей части из обедневших родовитых римлян. Походы опустошили их карманы и чтобы избежать недовольств, волнений в массах Каракалл ублажал своих подданных, давая возможность принимать водные процедуры просто в царской роскоши, при этом, раздавая бесплатную еду и предоставляя всевозможные зрелища от скуки. Эти методы неплохо действовали, позволяя Каракаллу и дальше находиться на вершине власти.

Римляне с трепетом относились к гигиене, и омовение тела считали целебным и обязательным. Любовь к баням помогала римлянам избегать эпидемий и многих болезней.

Основой Терм, конечно, был водопровод. По многоуровневым аркадам поступала чистейшая вода из горных источников.

Площадь комплекса зданий Терм занимала огромную площадь, равную 12 гектарам. Стены были облицованы мрамором и обложены кирпичом. Сами стены заливались жидким бетоном – смесью гальки и песка с известью. По прочности они сравнивались с камнем, что и позволило достоять фрагментам этих стен до наших дней.

Весь комплекс строений Терм Каракалла располагался на прямоугольной платформе. Западная часть этой платформы врезалась в грунтовые слои Авентинского холма. С востока арочными проходами, со сложными и прочными перекрытиями, нависала платформа над распростёртой внизу долиной. Вся арочная конструкция достигала высоты пятиэтажного современного дома. В подвальных помещениях располагались хозяйственные постройки с ёмкостями для воды, огромные топки и хранилища топливных запасов.

К главному входу вела кипарисовая аллея. Само здание утопало в зелени деревьев. Фасад здания был скромен, не считая бронзовой и мраморной отделки двух дверных проёмов. При входе у посетителей принимали одежды рабы. Первый зал имел всего три стены, а вместо четвёртой был широкий проход, открывающий взору огромный бассейн под открытым небом. Как установили историки, площадь этого бассейна была сравнима с площадью небольшого озера. Он носил название «фригидарий», что означает холодные бани. Возводить крышу над холодными банями воспрещалось, так как по медицинским законам того времени, купание в накрытых бассейнах наносило огромный вред здоровью.

Величественная мраморная лестница вела через бассейн прямо в центральный зал. Высота этого зала была так огромна, что под куполом его можно было бы поставить друг на друга два Парфенона. Высокие полукруглые окна были выполнены из бронзы и тончайших каменных пластин цвета слоновой кости. Свод удерживался пятью массивными колоннами из красного гранита. Но даже они не могли бы выдержать вес куполообразного перекрытия. Большая часть общей массы конструкции удерживалась самими стенами, но этот факт был искусно завуалирован архитекторами. В этом огромном зале отдыхающие посетители могли лицезреть две скульптуры Геракла, специально привезённые из Греции. Они изображали, отдыхающего после очередного подвига, героя.

По узкому, извилистому проходу можно было попасть из центрального зала в круглый зал, так называемый «кальдарий». Здесь постоянно поддерживалась высокая температура, пар от горячей воды поднимался под купол зала и выходил в специальное отверстие. Через это же отверстие в зал попадал луч солнечного света. С движением солнца на небосклоне, менялся и угол освещения в кальдарие, создавая красивые очертания пара, стен и украшенного позолоченными розетками лёгкого, воздушного купола. В центре зала был оборудован бассейн, окруженный ваннами с горячей водой. Вдоль стен находились ниши с лежаками, на которых разомлевших римлян массажировали и натирали маслами рабы.

Из этого зала посетители попадали в менее горячий зал, имеющий форму полукруга, а за ним ещё в один, ещё более прохладный зал. Всё по тем же медицинским канонам римляне считали, что и нагреваться и остывать тело должно постепенно, не допуская резких температурных скачков. Эти залы поражали своим изобилием художественных произведений и отделкой. Напольная мозаика изображала всевозможные сюжеты и поражала красотой. Сотни мастеров выставляли на обозрение свои творения. Эти залы отдыха просто поражали своей яркостью и изобилием красок во всём интерьере помещения.

Снаружи банных помещений располагались дворы с ухоженными цветниками, деревьями. После водных процедур римляне вели филосовские беседы и споры. К их услугам прямо в зданиях терм существовали богатые библиотеки. Римляне любили как соревнования в эрудиции, так и соревнования в спорте. За термами располагался стадион, где проходили гладиаторские бои и всевозможные спортивные состязания. Любой римлянин, при желании мог принять в них участие, или же просто быть болельщиком на трибунах.

Термы Каракалла – это поражающий своей сложностью комплекс зданий и помещений различной формы, способов перекрытий, уровней. В этом архитектурном чуде были продуманы все детали, включая естественное освещение – благодаря искусному расположению окон и арок, солнечный свет постоянно освещал все залы и комнаты.

Термы Каракалла служили римлянам исправно долгие годы, являясь культурным и развлекательным центром, пока небыли частично разрушены варварами в 537 году. Они перекрыли доступ чистой воды в город, обрекая население на муки жажды.

От Терм Каракалла до наших дней остались руины, но они очень любимы туристами и богемой. Здесь часто устраиваются выставки и концерты под открытым небом.

Археологи обнаружили во время исследований две ванны из Терм Каракалла и теперь они служат в качестве декоративных фонтанов на площади Фарнезе и в Бельведере. Надо заметить, что до сих пор итальянцы пользуются старинными акведуками, вода из которых поступает в городские уличные колонки.

Термы Каракалла заслуживают гордого названия архитектурного чуда Древней Римской Империи, и ещё долгие годы туристы будут стремиться увидеть уцелевшие фрагменты былой роскоши и великолепия этого исторического памятника культуры.