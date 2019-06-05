Китай впервые запустил ракету-носитель с моря

Источник материала: Новости Хотимска

Китай успешно осуществил первый запуск твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы.

Старт состоялся с платформы гражданского корабля в Желтом море. Ракета успешно вывела на орбиту семь спутников.

Как считают эксперты, преимуществами запуска ракеты с моря являются его высокая маневренность и экономичность. Места запуска и приземления ракеты могут быть гибкими и выборочными. Технология запуска с моря поможет Китаю предоставить услуги по запуску ракет странам, участвующим в инициативе «Пояс и путь».