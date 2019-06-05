|
Китай впервые запустил ракету-носитель с моря
06.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Китай успешно осуществил первый запуск твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы.
Старт состоялся с платформы гражданского корабля в Желтом море. Ракета успешно вывела на орбиту семь спутников.
Как считают эксперты, преимуществами запуска ракеты с моря являются его высокая маневренность и экономичность. Места запуска и приземления ракеты могут быть гибкими и выборочными. Технология запуска с моря поможет Китаю предоставить услуги по запуску ракет странам, участвующим в инициативе «Пояс и путь».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай успешно осуществил первый запуск твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы. Старт состоялся с платформы гражданского корабля в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)