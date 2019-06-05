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В Рогачевском районе шестилетний мальчик отравился бензином

06.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Рогачевском районе шестилетний мальчик отравился бензином, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Инцидент произошел 3 июня в деревне Заболотье. Оказалось, ребенок захотел пить и сделал глоток из емкости с бензином, перепутав ее с напитком золотистого цвета.

Мальчика оперативно доставили в больницу, где были проведены необходимые процедуры. В настоящее время он находится в стационаре под наблюдением медиков. По словам специалистов, жизни ребенка ничего не угрожает.

В райисполкоме еще раз обращают внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми, особенно в летний период. Также настоятельно рекомендуется хранить лекарства, бытовую химию и другие опасные вещества в недоступных для детей местах.

Со своей стороны о занятости и безопасности детей в каникулярное время заботятся специалисты различных ведомств, включая комиссии по делам несовершеннолетних, учреждения образования, ОВД.

 
 
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В Рогачевском районе шестилетний мальчик отравился бензином, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме. Инцидент произошел 3 июня в деревне Заболотье....
 
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