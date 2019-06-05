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Полесский драмтеатр поставил два новых спектакля под занавес сезона

06.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Июнь в Полесском драматическом театре ознаменовался двумя премьерами - для взрослых и маленьких зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Полесский драмтеатр поставил два новых спектакля под занавес сезона

Лирическая комедия "Женщина мечты" создана по одноименной пьесе современной российской писательницы, сценариста и драматурга Ольги Степновой. Режиссер Елена Гаврилович поставила своеобразную сказку для взрослых о поисках идеалов, борьбе со стереотипами и о том, что в сорок лет жизнь только начинается. Главных персонажей играют артисты Татьяна Гулевич и Сергей Бирульчик, для которого роль убежденного холостяка Вовы Валетова стала первой серьезной работой в театре. Премьера спектакля прошла с аншлагом.

Полесский драмтеатр поставил два новых спектакля под занавес сезона

Такой же успех имела и сказка для детей "Малыш и Карлсон" по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен. Постановка режиссера Павла Маринича настолько понравилась маленьким зрителям, что в день премьеры состоялись еще два дополнительных показа спектакля. За приключениями озорного весельчака Карлсона и его друга Малыша юные пинские театралы смогут наблюдать весь июнь. В течение месяца будут проходить и премьерные показы "Женщины мечты".

"Мы решили закрыть театральный сезон легким жанром - комедией для взрослых и сказкой для детей. Премьерные показы обычно всегда проходят при аншлагах. У нас есть завсегдатаи театра, которые знают весь его репертуар и с нетерпением ждут чего-то нового. 5 июля отработаем последний спектакль и попрощаемся со зрителями до августа. Уже сейчас думаем, чем их удивить и порадовать в новом театральном сезоне", - сказали в Полесском драмтеатре.

 
 
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  Июнь в Полесском драматическом театре ознаменовался двумя премьерами - для взрослых и маленьких зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре. Лирическая...
 
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