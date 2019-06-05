Руководитель отдела госэкспертизы при Минприроды Василий Коваленко ответил на вопросы по заводу АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

Продолжительное (полтора года) время через информационное пространство многие брестчане ощущали дискомфорт от непонимания происходящего вокруг строительства аккумуляторного производства в Бресте. Активисты уличали власть в коррупции, бизнес в нарушении законодательства, брестчан в безучастности и отсутствии активной поддержки на центральной площади города.





Строительство завершено и вот-вот завод должен заработать в полную мощь, но озвученные активистами претензии и вопросы никуда не исчезли, а внятных ответов обществу инициативная группа не представила, хотя ответы на вопросы в полной мере ею получены (со слов представителей власти).

Будучи максимально погруженным в тему, выслушивая все претензии со стороны активистов и блогеров, жизненно важно докопаться до истины, ведь, если завод настолько опасен, как говорят активисты, то нужно принять их сторону. Если же завод не опаснее других производств, то я должен быть в том убеждён.

"Экспертные мнения" различных учебных, активистов и блогеров озвучивались не раз, а вот аргументов законом определенных государственных экспертов по конкретным вопросам слышно не было.

Руководитель отдела государственной экспертизы при Минприроды Василий Коваленко согласился ответить на любые вопросы по аккумуторном производству в СЭЗ - именно он главный эксперт по проектной документации.

Скажу сразу, о своих планах (интервью) я поделился с Демьяном Лепесевичем и попросил его представить список острых, по его мнению, вопросов. Демьян, к сожалению, не отреагировал. Не понятно: или докопаться до правды стало не интересно, или сама правда не удобна.

Пришлось самостоятельно ещё раз просмотреть всю хронологию противостояния и вычленить все основные острые вопросы. Ни один из вопросов не был не остался без ответа или был отклонен Василием Коваленко. Спросил все, что интересовало.

Впрочем, если действительно желаете узнать компетентное мнение эксперта и разобраться во всем сами, смотрите интервью. Комментарии излишни.