ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководитель отдела госэкспертизы при Минприроды Василий Коваленко ответил на вопросы по заводу АКБ

06.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Продолжительное (полтора года) время через информационное пространство многие брестчане ощущали дискомфорт от непонимания происходящего вокруг строительства аккумуляторного производства в Бресте. Активисты уличали власть в коррупции, бизнес в нарушении законодательства, брестчан в безучастности и отсутствии активной поддержки на центральной площади города.

Руководитель отдела госэкспертизы при Минприроды Василий Коваленко ответил на вопросы по заводу АКБ

Строительство завершено и вот-вот завод должен заработать в полную мощь, но озвученные активистами претензии и вопросы никуда не исчезли, а внятных ответов обществу инициативная группа не представила, хотя ответы на вопросы в полной мере ею получены (со слов представителей власти).

Будучи максимально погруженным в тему, выслушивая все претензии со стороны активистов и блогеров, жизненно важно докопаться до истины, ведь, если завод настолько опасен, как говорят активисты, то нужно принять их сторону. Если же завод не опаснее других производств, то я должен быть в том убеждён.

"Экспертные мнения" различных учебных, активистов и блогеров озвучивались не раз, а вот аргументов законом определенных государственных экспертов по конкретным вопросам слышно не было.

Руководитель отдела государственной экспертизы при Минприроды Василий Коваленко согласился ответить на любые вопросы по аккумуторном производству в СЭЗ - именно он главный эксперт по проектной документации.

Скажу сразу, о своих планах (интервью) я поделился с Демьяном Лепесевичем и попросил его представить список острых, по его мнению, вопросов. Демьян, к сожалению, не отреагировал. Не понятно: или докопаться до правды стало не интересно, или сама правда не удобна.

Пришлось самостоятельно ещё раз просмотреть всю хронологию противостояния и вычленить все основные острые вопросы. Ни один из вопросов не был не остался без ответа или был отклонен Василием Коваленко. Спросил все, что интересовало.

Впрочем, если действительно желаете узнать компетентное мнение эксперта и разобраться во всем сами, смотрите интервью. Комментарии излишни.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Продолжительное (полтора года) время через информационное пространство многие брестчане ощущали дискомфорт от непонимания происходящего вокруг строительства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Переход на белое мясо не помогает снизить уровень холестерина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика