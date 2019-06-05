Поляки нашли в автомобиле брестчанина почти 4000 пачек сигарет

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники польской таможни в Тересполе (с сопредельной стороны ПП "Варшавский мост") в ходе досмотра автомобиля, принадлежащего 33-х летнему жителю Бреста, обнаружили в модифицированном полу автомобиля и бампере 3991 пачку сигарет стоимостью 20.000 злотых.







Также в ходе досмотра поезда Брест-Варшава у пассажирки поезда было обнаружено 500 пачек сигарет. Контрабанда была укрыта в детской переноске