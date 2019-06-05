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Поляки нашли в автомобиле брестчанина почти 4000 пачек сигарет

06.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники польской таможни в Тересполе (с сопредельной стороны ПП "Варшавский мост") в ходе досмотра автомобиля, принадлежащего 33-х летнему жителю Бреста, обнаружили в модифицированном полу автомобиля и бампере 3991 пачку сигарет стоимостью 20.000 злотых. 

Поляки нашли в автомобиле брестчанина почти 4000 пачек сигарет


Также в ходе досмотра поезда Брест-Варшава у пассажирки поезда было обнаружено 500 пачек сигарет. Контрабанда была укрыта в детской переноске

 
Теги: Брест
 
 
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  Сотрудники польской таможни в Тересполе (с сопредельной стороны ПП "Варшавский мост") в ходе досмотра автомобиля, принадлежащего 33-х летнему жителю Бреста,...
 
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