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На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?
06.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Переделывают стыки и часть асфальтового покрытия на части Кобринского моста по направлению в центр города. Либо они там поизносились от сумасшедшей нагрузки за прошедшие полгода, либо это был брак. Надо сказать, что в обратном направлении всё намного лучше, а в центр изначально были "не очень".
В результате работ собираются "пробки", так как проезд организован только по одной полосе - самой правой, той что для общественного транспорта.
К слову, тот факт, что движение открыли, ещё не означает, что путепровод сдан в эксплуатацию - работы будут продолжаться до 3 июля.
Будьте внимательны и осторожны!
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