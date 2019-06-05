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На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

06.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Переделывают стыки и часть асфальтового покрытия на части Кобринского моста по направлению в центр города. Либо они там поизносились от сумасшедшей нагрузки за прошедшие полгода, либо это был брак. Надо сказать, что в обратном направлении всё намного лучше, а в центр изначально были "не очень".

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

В результате работ собираются "пробки", так как проезд организован только по одной полосе - самой правой, той что для общественного транспорта.

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

К слову, тот факт, что движение открыли, ещё не означает, что путепровод сдан в эксплуатацию - работы будут продолжаться до 3 июля.

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

Будьте внимательны и осторожны!

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

На Кобринском мосту по направлению в центр опять "пробки". Что происходит?

 
 
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  Переделывают стыки и часть асфальтового покрытия на части Кобринского моста по направлению в центр города. Либо они там поизносились от сумасшедшей нагрузки за...
 
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