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Китайский резидент “Великого камня” посетил академию

06.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Академию посетил Чжоу Тао — гендиректор компании «Сыкай Техноложи», которая является резидентом индустриального парка «Великий камень» в Беларуси. На встрече присутствовал ректор БГСХА Виталий Великанов, проректор по учебной работе Михаил Волков, ученые академии, представитель райисполкома.

 

Китайский резидент “Великого камня” посетил академию
Обсуждали возможность выращивания сои в Беларуси. У академии есть научный потенциал, а у китайской компании — современное оборудование для обработки почвы, сева и ухода. Фото: baa.by

 
 
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  Академию посетил Чжоу Тао — гендиректор компании «Сыкай Техноложи», которая является резидентом индустриального парка «Великий камень» в Беларуси. На встрече...
 
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