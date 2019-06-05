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Китайский резидент “Великого камня” посетил академию
06.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Академию посетил Чжоу Тао — гендиректор компании «Сыкай Техноложи», которая является резидентом индустриального парка «Великий камень» в Беларуси. На встрече
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Академию посетил Чжоу Тао — гендиректор компании «Сыкай Техноложи», которая является резидентом индустриального парка «Великий камень» в Беларуси. На встрече...
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