Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС может вступить в силу в 2020 году

Источник материала: Интерфакс

Соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может вступить в силу в начале 2020 года, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан" директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Паиза Суюмбаева.

"До конца года документ должен быть подписан президентами. Я думаю, что к началу 2020 года он вступит в силу, таковы наши ожидания, - сказала Суюмбаева.

К этому же сроку совет ЕЭК примет порядок реализации соглашения, который вступит в силу вместе с основным документом, добавила она.

Проект соглашения уже одобрен советом ЕЭК и отправлен на внутригосударственные процедуры (ВГП), отметила Суюмбаева.

"Как только документ пройдет ВГП, он будет подписан главами государств, после чего вступит в силу. Советом дано поручение до 1 августа провести ВГП", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, 29 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета в Нур-Султане президент РФ Владимир Путин отметил важность подготовки пенсионного соглашения ЕАЭС, благодаря которому появится возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза.

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что работа над соглашением о пенсионном обеспечении велась несколько лет в рамках реализации Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, в котором предусматривалось регулирование вопросов пенсионного обеспечения стран ЕАЭС.

Согласно проекту соглашения, оно вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур.

В Минтруде уточнили, что согласно текущему проекту соглашения, за стаж работы, приобретенный до даты вступления в силу документа, пенсии назначаются и выплачиваются государством, "на территории которого этот стаж приобретен".

При этом Россия продолжит нести расходы на выплату страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца за российский стаж, а также стаж государств-членов, приобретенный до 1 января 2002 года. Это касается, в том числе, периода до распада СССР, если гражданин проживает на территории РФ.