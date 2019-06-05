Калужский Россельзознадзор уничтожил почти 66 т яблок и груш из Польши, следовавших из Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Крупная партия свежих фруктов из Польши уничтожена в Калужской области, сообщает региональное управление Россельзознадзора.

Мобильной группой управления Россельхознадзора по Калужской области были задержаны три фуры, перевозившие две партии яблок и одну партию груш общим весом 65,88 тонны без фитосанитарных документов. Согласно маркировке, груз следовал из Польши в Беларусь, но нелегально оказался в России.

В итоге все три партии польских фруктов были уничтожены на полигоне ТБО в Калужской области.