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Калужский Россельзознадзор уничтожил почти 66 т яблок и груш из Польши, следовавших из Беларуси
Источник материала: Интерфакс
Крупная партия свежих фруктов из Польши уничтожена в Калужской области, сообщает региональное управление Россельзознадзора.
Мобильной группой управления Россельхознадзора по Калужской области были задержаны три фуры, перевозившие две партии яблок и одну партию груш общим весом 65,88 тонны без фитосанитарных документов. Согласно маркировке, груз следовал из Польши в Беларусь, но нелегально оказался в России.
В итоге все три партии польских фруктов были уничтожены на полигоне ТБО в Калужской области.
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Крупная партия свежих фруктов из Польши уничтожена в Калужской области, сообщает региональное управление Россельзознадзора. Мобильной группой управления...
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