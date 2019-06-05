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Казахстанец Сапиев возглавил Совет СНГ по физкультуре и спорту

06.06.2019 09:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председателем Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ на 2019-2020 годы избран глава комитета по делам спорта и физической культуры Казахстана, боксер, Олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Согласно распространенному в четверг сообщению пресс-службы комитета, решение об избрании Сапиева на этот пост принято в Щучинске (Казахстан) на заседании совета по физической культуре и спорту СНГ.

На заседании его участники обсудили вопросы реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, внедрение цифровых технологий в спортивную отрасль, а также проект стратегии развития физической культуры и спорта государств СНГ на 2021-2030 годы, указывается в сообщении.

Совет по физической культуре и спорту проходит ежегодно в странах СНГ. В прошлом году мероприятие прошло в Армении, в следующем году пройдет в Татарстане в рамках Первых Игр СНГ.

 
 
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Председателем Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ на 2019-2020 годы избран глава комитета по делам спорта и физической культуры...
 
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