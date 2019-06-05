Казахстанец Сапиев возглавил Совет СНГ по физкультуре и спорту

Источник материала: Интерфакс

Председателем Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ на 2019-2020 годы избран глава комитета по делам спорта и физической культуры Казахстана, боксер, Олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Согласно распространенному в четверг сообщению пресс-службы комитета, решение об избрании Сапиева на этот пост принято в Щучинске (Казахстан) на заседании совета по физической культуре и спорту СНГ.

На заседании его участники обсудили вопросы реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, внедрение цифровых технологий в спортивную отрасль, а также проект стратегии развития физической культуры и спорта государств СНГ на 2021-2030 годы, указывается в сообщении.

Совет по физической культуре и спорту проходит ежегодно в странах СНГ. В прошлом году мероприятие прошло в Армении, в следующем году пройдет в Татарстане в рамках Первых Игр СНГ.