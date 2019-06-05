Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Источник материала: Интерфакс

Православные отмечают сегодня Вознесение Господне - один из главных христианских праздников. Вознесение Господне традиционно приходится на четверг, поскольку отмечается на сороковой день после Пасхи.



По преданию, через 40 дней после своего воскресения, Иисус Христос в последний раз явился апостолам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками. Этим событием завершилось земное служение Христа.



По традиции на Вознесение Господне пекут пироги в виде лесенки, чтобы Христу было легче подниматься на небо.