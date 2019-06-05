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Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Источник материала: Интерфакс
Православные отмечают сегодня Вознесение Господне - один из главных христианских праздников. Вознесение Господне традиционно приходится на четверг, поскольку отмечается на сороковой день после Пасхи.
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Православные отмечают сегодня Вознесение Господне - один из главных христианских праздников. Вознесение Господне традиционно приходится на четверг, поскольку...
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