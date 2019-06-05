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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

06.06.2019 09:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Православные отмечают сегодня Вознесение Господне - один из главных христианских праздников. Вознесение Господне традиционно приходится на четверг, поскольку отмечается на сороковой день после Пасхи.

Православные христиане отмечают Вознесение Господне
По преданию, через 40 дней после своего воскресения, Иисус Христос в последний раз явился апостолам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками. Этим событием завершилось земное служение Христа.

Православные христиане отмечают Вознесение Господне
По традиции на Вознесение Господне пекут пироги в виде лесенки, чтобы Христу было легче подниматься на небо.

 
 
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Православные отмечают сегодня Вознесение Господне - один из главных христианских праздников. Вознесение Господне традиционно приходится на четверг, поскольку...
 
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