Трансконтейнер, БЖД и DB продлили договор на перевозки автокомпонентов в РФ

Источник материала: Интерфакс

ПАО "Трансконтейнер", Белорусская железная дорога (БЖД) и DB Cargo Logistics (структура Deutsche Bahn, DB) продлили до мая 2021 года договор на контейнерные перевозки комплектующих для сборки автомобилей на заводы в Калуге и Нижнем Новгороде.

"Трехстороннее соглашение предполагает сохранение условий для партнерства и создания привлекательного логистического пакета на ближайшие годы", - говорится в сообщении российского железнодорожного оператора.

"Мы планируем оказывать клиенту комплексный логистический сервис", - отметил генеральный директор "Трансконтейнера" Вячеслав Сараев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 26,5 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 50% + 1 акция - у ОТЛК, 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором), 24,74% - у ООО "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова.