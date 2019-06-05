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Оценка ущерба и компенсаций по "Дружбе" будет идти в течение лета – Новак

06.06.2019 09:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Оценка ущерба и размера компенсаций из-за форс-мажора на экспортном нефтепроводе "Дружба" будет идти в течение лета, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу, которые ужесточают контроль за поступлением нефти в трубопроводы. У нас есть поручения подготовить их в кратчайшие сроки, это касается не только Минэнерго, различных ведомств. Сделаем это в течение ближайших месяцев", - сказал он.

Говоря о сумме ущерба, министр отметил: "Сейчас бы дополнительных цифр не называл, идет работа с потребителями, с "Транснефтью", это коммерческие вопросы. Мы будем понимать это более точно уже после того, как пройдет обсуждение между компаниями".

По его словам, скорее всего, в течение лета это станет известно. "Скорее всего, да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Это предмет переговоров между компаниями. В соответствии с заключенными договорами, есть определенные статьи, касающиеся штрафов или неисполнения договоренностей", - пояснил министр.

 
 
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Оценка ущерба и размера компенсаций из-за форс-мажора на экспортном нефтепроводе "Дружба" будет идти в течение лета, сообщил журналистам министр энергетики...
 
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