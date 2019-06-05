Соленая вода, горячий чай и разбавленное вино. Как утолить жажду в жару

Источник материала: Интерфакс

В жаркие дни очень легко довести себя до обезвоживания, чтобы этого избежать, необходимо увеличить количество потребляемой жидкости. Возникает другой вопрос, а что пить? Специалисты убеждают: лучше воды нет ничего, но многие люди говорят о том, что не могут пить просто воду, им невкусно, не лезет и т.д. К тому же обычная вода не всегда способна утолить жажду, а ее переизбыток может спровоцировать отеки. Interfax.by рассказывает, какие еще есть варианты утоления жажды.

Соль

Пьете воду и никак не можете напиться? Дело в том, что при обильном потоотделении организм активно теряет соль, в результате чего ухудшается способность клеток всасывать жидкость. Попробуйте добавить в свой стакан немного соли, а если не можете такое пить, то просто прополощите соленой водой рот.



Можно также съесть с утра небольшой кусочек соленой селедки. Баланс будет восстановлен, и хотеться пить будет меньше.

Минеральная вода с газом

Если сладкие газированные напитки только провоцируют жажду, то минеральная газированная вода отлично от нее спасает. За счет углекислого газа жидкость всасывается быстрее и соответственно, быстрее наступает чувство насыщения, как минимум, пить ведрами больше не захочется.



Учтите, что газированная минеральная вода противопоказана тем, у кого проблемы с желудком, язва или гастрит.

Вода Сасси

Этот напиток назван в честь автора рецепта – Синтии Сасс. Такая вода подойдет для утоления жажды, омоложения, улучшения самочувствие. Минус в том, что напиток довольно долго настаивается – 8-12 часов.



Вам понадобятся 2 л. воды, лимон, очищенный от кожуры свежий огурец, пучок мяты, чайная ложка имбиря в порошке или маленький корешок.

Лимон и огурец нарезаем кружочками, мяту перетираем в руках, а имбирь, если он не в порошке, трем на терке. Все ингредиенты заливаем водой и настаиваем на нижней полке холодильника.

Существует и быстрый рецепт воды Сасси. Очищаем огурец от кожуры, добавляем мяту и взбиваем с небольшим количеством воды в блендере, полученную смесь растворяем в 2 л. воды, добавляем сок лимона и тертый имбирь. Настаивается в холодильнике всего час.

Лимонный настой

Хорошо утоляет жажду лимонный настой. А готовится он очень просто: в стакан воды выдавливаем четвертинку лимона, добавляем неполную чайную ложку сахара и щепотку соли. Готово





Изотоник

Изотоник – это напиток с высоким содержанием витаминов и минералов, необходимых для регидрирования организма.



Для приготовления изотоника понадобится 0,5 л. фруктового сока, 0,5 л. воды, столовая ложка соли. Все тщательно перемешиваем и можно пить. Вместо фруктового подойдет и овощной сок.

Горячий чай

Конечно, мало кому хочется в жару пить что-то горячее, но это гораздо эффективнее, чем привычные холодные напитки. Горячий напиток всасывается сразу же, холодному необходимо для этого целых 20 минут. В итоге, пока происходит этот процесс, жажда нас не покинет. Лучше всего подойдет слабозаваренный несладкий чай. Кстати, горячий зеленый чай защитит вашу кожу от ультрафиолетовых лучей.



Помните, что для утоления жажды пить горячее нужно медленно.

Чай мате на апельсиновом соке – для любителей кофе

Пить кофе в жару – так себе идея. Он нагружает сердце, сосуды, провоцирует обезвоживание организма. Лучше заменить этот напиток чаем мате, в нем содержится много кофеина, поэтому он очень эффективно бодрит. Если хочется чего-нибудь сладенького, можно сделать мате на апельсиновом соке.



Заливаем чайную ложку мате 300 мл холодного апельсинового сока и убираем напиток в холодильник на 6 часов. Очень удобно делать его с вечера.

Холодный чай

Холодный чай тоже неплохо утоляет жажду, но именно чай, а не то, что продается в магазине под этим названием.



В чашку с кипятком кладем пакетик любимого чая, спустя какое-то время вынимаем, добавляем холодную воду, кубики льда, лимон и мед по вкусу, можно положить немного мяты.

Фруктовый холодный чай

Еще один вариант холодного чая, но уже более натуральный.



Берем любой фруктовый чай или так называемый чайный напиток (кусочки высушенных фруктов и ягод), заливаем кипятком, можно добавить свежих фруктов, ягод. Ждем, пока напиток настоится и остынет, добавляем в чашку лед.

Каркаде

Если у вас язва или повышенная кислотность желудка, переходите к следующему пункту. Все остальные могут смело пить как горячий, так и холодный напиток из цветов суданской розы и гибискуса (каркаде). Заливаем чай теплой водой и убираем его в холодильник часов на 8 – это холодный вариант. Горячий: заливаем лепестки кипятком и настаиваем его 5-7 минут.



Каркаде очищает организм от шлаков, токсинов, улучшает метаболизм.

Айран

Айран – это два в одном: утолит и жажду, и голод. Можно купить айран в магазине, а можно сделать самостоятельно.



Вам потребуется йогурт или кефир, 150 мл "Боржоми", зелень, щепотка соли. Мелко нарезаем зелень, взбиваем ее венчиком вместе с минералкой и кефиром, даем настояться пару часов. Можно добавить лед.

Квас

Квас очень хорошо спасает в жару. И он есть в каждом магазине. Но вам стоит обратить внимание на содержание сахара. Бывает такое, что под этикеткой "Квас" скрывается просто сладкая газировка с легким привкусом хлеба. Вообще, лучше всего будет сделать квас самостоятельно. Домашний хлебный квас к тому же содержит мало калорий и способствует быстрому усвоение пищи.



Вам понадобится 5 л. воды, буханка ржаного хлеба, 300 гр. сахара и 50 гр. изюма.

Делаем из хлеба сухари (для быстроты можно воспользоваться духовкой). Кипятим 1-1,5 л. воды, добавляем туда сухари и 250 гр. сахара. Перемешиваем и охлаждаем. Затем нужно перелить эту жидкость в емкости для брожения (подойдут трехлитровые банки). Добавляем воду (не надо доливать до самого верха) и изюм. Все перемешиваем, накрываем марлей и убираем в темное прохладное место для брожения. Спустя день - два фильтруем напиток через марлю. Добавляем еще 50 гр. сахара и разливаем по бутылкам. В каждую добавляем немного изюма и плотно закрываем. Убираем бутылки в теплое темное место на 6-8 часов. Хранить готовый квас можно около пяти дней.

Алкоголь

Скажем прямо, алкоголь не самый лучший выбор жидкости в жару, он ускоряет процесс обезвоживания, увеличивает нагрузку на сердечнососудистую систему.



Но если уж очень хочется, то лучше выбирать светлое пиво не крепче 4,5 градуса. Либо сухое белое или красное вино, которое необходимо разбавить водой (1:3) и добавить туда лед.