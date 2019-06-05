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Соленая вода, горячий чай и разбавленное вино. Как утолить жажду в жару
Источник материала: Интерфакс
В жаркие дни очень легко довести себя до обезвоживания, чтобы этого избежать, необходимо увеличить количество потребляемой жидкости. Возникает другой вопрос, а что пить? Специалисты убеждают: лучше воды нет ничего, но многие люди говорят о том, что не могут пить просто воду, им невкусно, не лезет и т.д. К тому же обычная вода не всегда способна утолить жажду, а ее переизбыток может спровоцировать отеки.
Соль
Пьете воду и никак не можете напиться? Дело в том, что при обильном потоотделении организм активно теряет соль, в результате чего ухудшается способность клеток всасывать жидкость. Попробуйте добавить в свой стакан немного соли, а если не можете такое пить, то просто прополощите соленой водой рот.
Минеральная вода с газом
Если сладкие газированные напитки только провоцируют жажду, то минеральная газированная вода отлично от нее спасает. За счет углекислого газа жидкость всасывается быстрее и соответственно, быстрее наступает чувство насыщения, как минимум, пить ведрами больше не захочется.
Вода Сасси
Этот напиток назван в честь автора рецепта – Синтии Сасс. Такая вода подойдет для утоления жажды, омоложения, улучшения самочувствие. Минус в том, что напиток довольно долго настаивается – 8-12 часов.
Лимон и огурец нарезаем кружочками, мяту перетираем в руках, а имбирь, если он не в порошке, трем на терке. Все ингредиенты заливаем водой и настаиваем на нижней полке холодильника.
Существует и быстрый рецепт воды Сасси. Очищаем огурец от кожуры, добавляем мяту и взбиваем с небольшим количеством воды в блендере, полученную смесь растворяем в 2 л. воды, добавляем сок лимона и тертый имбирь. Настаивается в холодильнике всего час.
Лимонный настой
Хорошо утоляет жажду лимонный настой. А готовится он очень просто: в стакан воды выдавливаем четвертинку лимона, добавляем неполную чайную ложку сахара и щепотку соли. Готово
Изотоник
Изотоник – это напиток с высоким содержанием витаминов и минералов, необходимых для регидрирования организма.
Горячий чай
Конечно, мало кому хочется в жару пить что-то горячее, но это гораздо эффективнее, чем привычные холодные напитки. Горячий напиток всасывается сразу же, холодному необходимо для этого целых 20 минут. В итоге, пока происходит этот процесс, жажда нас не покинет. Лучше всего подойдет слабозаваренный несладкий чай. Кстати, горячий зеленый чай защитит вашу кожу от ультрафиолетовых лучей.
Чай мате на апельсиновом соке – для любителей кофе
Пить кофе в жару – так себе идея. Он нагружает сердце, сосуды, провоцирует обезвоживание организма. Лучше заменить этот напиток чаем мате, в нем содержится много кофеина, поэтому он очень эффективно бодрит. Если хочется чего-нибудь сладенького, можно сделать мате на апельсиновом соке.
Холодный чай
Холодный чай тоже неплохо утоляет жажду, но именно чай, а не то, что продается в магазине под этим названием.
Фруктовый холодный чай
Еще один вариант холодного чая, но уже более натуральный.
Каркаде
Если у вас язва или повышенная кислотность желудка, переходите к следующему пункту. Все остальные могут смело пить как горячий, так и холодный напиток из цветов суданской розы и гибискуса (каркаде). Заливаем чай теплой водой и убираем его в холодильник часов на 8 – это холодный вариант. Горячий: заливаем лепестки кипятком и настаиваем его 5-7 минут.
Айран
Айран – это два в одном: утолит и жажду, и голод. Можно купить айран в магазине, а можно сделать самостоятельно.
Квас
Квас очень хорошо спасает в жару. И он есть в каждом магазине. Но вам стоит обратить внимание на содержание сахара. Бывает такое, что под этикеткой "Квас" скрывается просто сладкая газировка с легким привкусом хлеба. Вообще, лучше всего будет сделать квас самостоятельно. Домашний хлебный квас к тому же содержит мало калорий и способствует быстрому усвоение пищи.
Делаем из хлеба сухари (для быстроты можно воспользоваться духовкой). Кипятим 1-1,5 л. воды, добавляем туда сухари и 250 гр. сахара. Перемешиваем и охлаждаем. Затем нужно перелить эту жидкость в емкости для брожения (подойдут трехлитровые банки). Добавляем воду (не надо доливать до самого верха) и изюм. Все перемешиваем, накрываем марлей и убираем в темное прохладное место для брожения. Спустя день - два фильтруем напиток через марлю. Добавляем еще 50 гр. сахара и разливаем по бутылкам. В каждую добавляем немного изюма и плотно закрываем. Убираем бутылки в теплое темное место на 6-8 часов. Хранить готовый квас можно около пяти дней.
Алкоголь
Скажем прямо, алкоголь не самый лучший выбор жидкости в жару, он ускоряет процесс обезвоживания, увеличивает нагрузку на сердечнососудистую систему.
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В жаркие дни очень легко довести себя до обезвоживания, чтобы этого избежать, необходимо увеличить количество потребляемой жидкости. Возникает другой вопрос, а...
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