Введен запрет на посещение лесов в девяти районах Беларуси

Министерство лесного хозяйства снова ввело запрет на посещение лесов. На данный момент он действует в девяти районах страны.

По информации Минлесхоза, ограничения на посещение лесов действуют в семи районах Гомельской области (Кормянском, Чечерском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Лоевском и Брагинском, везде запрет действует с 27 мая). Также не разрешается посещение лесов в Минском и Столбцовском районах Минской области. Здесь запреты были введены 6 июня. На сайте ведомства работает онлайн карта , которую постоянно обновляют.

«Граждане, пребывающие на территории лесного фонда, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а в случаях возникновения лесного пожара - обеспечивать оповещение государственной лесной охраны и оказывать содействие в его тушении», - напоминает Минлесхоз.