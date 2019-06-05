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Введен запрет на посещение лесов в девяти районах Беларуси

06.06.2019 10:26 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство лесного хозяйства снова ввело запрет на посещение лесов. На данный момент он действует в девяти районах страны.

По информации Минлесхоза, ограничения на посещение лесов действуют в семи районах Гомельской области (Кормянском, Чечерском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Лоевском и Брагинском, везде запрет действует с 27 мая). Также не разрешается посещение лесов в Минском и Столбцовском районах Минской области. Здесь запреты были введены 6 июня. На сайте ведомства работает онлайн карта, которую постоянно обновляют.

«Граждане, пребывающие на территории лесного фонда, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а в случаях возникновения лесного пожара - обеспечивать оповещение государственной лесной охраны и оказывать содействие в его тушении», - напоминает Минлесхоз.

Отметим, что в апреле в Беларуси решением Министерства уже вводился запрет и ограничение на посещение лесов. Тогда ограничительные меры были более масштабными.

 
 
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Министерство лесного хозяйства снова ввело запрет на посещение лесов. На данный момент он действует в девяти районах страны.
 
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