Стакан воды. Где можно бесплатно утолить жажду?

Источник материала: Аргументы и факты

Лето вносит свои коррективы в функционирование организма. В жаркую погоду рекомендуется пить больше воды, чем обычно. Но бутылка с жидкостью не всегда есть под рукой.

Где бесплатно можно выпить воды? Обязаны ли кафе предоставить гостю без денег стакан напитка? Сколько мы переплачиваем за бутилированную воду? Об этом – в материале «АиФ».

КОЛОНКИ И КОЛОДЦЫ

Еще около десятка лет назад самым доступным способом утолить жажду в жару вне дома были водопроводные колонки, которые стояли практически повсеместно возле частных строений во всех городах страны. Основная задача колонок – обеспечивать питьевой водой людей, которые не имеют водопровода. Но на практике ими пользовались все желающие.

Количество колонок с каждым годом уменьшается. Но пока они действуют для некоторых жителей частного сектора. При этом около пяти лет назад такую воду поставили «под замок». Дело в том, что многие приспособились мыть машины «бесплатной» водой. Поэтому обслуживающие организации изготовили специальные съемные нажимные рычаги для колонок и раздали их жителям, которые заключили договоры о водоснабжении. Обычные прохожие остались без бесплатного источника. Сейчас «открытые» колонки можно найти лишь изредка.

Еще одна альтернатива – колодец. Однако в крупных городах их совсем мало. Часто колодцы расположены на частной территории, поэтому доступ к ним также ограничен.

Грибок, кишечные, энтеровирусные инфекции, чесотка – это не справочник по «грязным» болезням, а вполне возможное содержимое любого городского фонтана. В общем, доктора настоятельно не советуют даже залезать в фонтан, не то что пить из него.

В начале 2000-х годов в Минске реализовали программу, в рамках которой в каждом районе пробурили скважины и построили декоративные источники питьевой воды. В итоге в городе их появилось больше десятка, в основном в крупных парках отдыха. Однако сейчас они тихо «умирают», найти один из их – большая удача, а часть выполняют лишь декоративную функцию, пить из них не рекомендуется.

ПАЛАТОЧНЫЙ «ОАЗИС»

То, что клиент имеет право на бесплатный стакан воды в кафе, чтобы, например, запить таблетку, – миф. Белорусским законодательством данное условие не отмечено. Вода в заведении – такой же товар, как и все остальные позиции в меню.

Клиенту вправе отказать в бесплатном стакане воды, как и наливать ее из-под крана: заведение несет ответственность за безопасность своей продукции. Хотя на практике сотрудники кафе часто с пониманием относятся к просьбе о кружке воды и не отказывают в бесплатном утолении жажды. Ведь репутация дороже всего, а новость о том, что в кафе N гостю отказались налить воды, в век социальных сетей и Интернета быстро станет достоянием общественности и точно не будет хорошей рекламой для заведения.

В знойную погоду на помощь часто приходят сотрудники Красного Креста. Ежегодно организация проводит акцию «Жара» – бесплатно раздает воду в людных местах. Обычно мобильные пункты Белорусского Красного Креста начинают работать во всех областях страны, когда температура воздуха достигает +30°C, а о месте их расположения оперативно сообщают СМИ. Обычно это точки возле крупных рынков, парков, вокзалов, людных остановок общественного транспорта.



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Прохожим, если у них есть такое желание, предлагают и другое спасение от жары – их обливают из специального пистолета для тушения мелких возгораний. Далеко он не бьет, через пару метров струя распыляется в мелкую дисперсию. Особенно нравится принимать такой освежающий душ детям.

Бесплатная вода иногда предусмотрена для клиентов крупных банковских отделений, торговых центров, аптек, хотя эта привилегия – на усмотрение администрации.

ДОМА – ПОЧТИ БЕСПЛАТНО

Лучше всего заранее подготовиться к длинному жаркому дню и взять воду с собой из дома или купить в магазине. При этом стоит отметить, что в торговых точках один литр негазированной питьевой воды в среднем стоит от 65 копеек до 1 рубля. Медики рекомендуют в жару пить 2-3 литра воды.

А вот дома из-под крана вода практически бесплатная: как правило, около 83 копейки за 1000 литров. Выходит, что за бутилированную воду в магазине мы переплачиваем во много сотен раз! Причем разницы между дорогой питьевой водой и дешевой часто нет – водопроводная налита и там, и там. Переплата – только за бренд и тару.

Поэтому в целях экономии воду лучше брать из дома, причем лучше в стеклянной таре. Пластик, даже для многоразового использования, обычно для этого не подходит и может быть опасен для здоровья.