Лето – пора веселого и безопасного отдыха

Источник материала: Новости Волковыска

Акция «Каникулы без дыма и огня» стартовала и в Волковысском районе. В рамках акции спасатели посетили пришкольные лагеря в ГУО «Средняя школа № 7 города Волковыска», ГУО «Верейковская средняя школа».

Мальчишкам и девчонкам продемонстрировали и рассказали принцип работы аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, а так же предоставили возможность самостоятельно управлять пожарным стволом, провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде, в лесу, при грозе, напомнили об опасности посещения карьеров, опасности бытовой химии, вручили красочные памятки и закладки «пять шагов спасения».

При посещении лагерей работники отдела провели чемпионат по безопасности, разобрали истории кошечки Даши из рюкзачка безопасности, повторили номера и порядок вызова всех экстренных служб, собрали на скорость мозаики из серии «Волшебная книга», поиграли в кроссворд «Разгадай-ка». Обо всем этом ребята могут узнать и из журнала «Юный Спасатель». Ребятам рассказали о пользе мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!» и показали, как можно легко его установить на свой телефон.

В завершении мероприятия была самая ожидаемая часть праздника для детворы – водная феерия. Водяные каскады из пожарных стволов подарили незабываемые впечатления и море эмоций отдыхающим.





















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