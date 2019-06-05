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Мужчина зарезал своих родственников: не дали денег на спиртное

06.06.2019 10:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мужчина с особой жестокостью убил своих родственников за то, что они отказались дать ему денег на выпивку. Уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщили БДГ в прокуратуре Минской области.

Трагедия случилась 28 декабря 2018 года. Житель деревни Каменка Дзержинского района лишил жизни двух престарелых граждан. Установлено, что 33-летний мужчина после освобождения из мест лишения свободы на протяжении длительного времени употреблял спиртные напитки.

Когда средства закончились, он поехал к своей тете в Дзержинск, но тетя и дядя отказались одолжить деньги. Они сделали замечание племяннику о том, что он много пьет.

Недовольный высказанным в его адрес замечанием, мужчина взял находившийся на столе нож, которым нанес 74-летней женщине 11 ударов и не менее 3 ударов твердым тупым предметом, причинив последней тяжкие телесные повреждения от которых она скончалась на месте происшествия.

После чего, в продолжение преступного умысла, обвиняемый нанес находившемуся рядом 73-летнему дяде 8 ударов ножом и не менее 1 удара твердым тупым предметом, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он также скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершении указанного преступления признал полностью. За убийства, совершенные с особой жестокостью, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

 
 
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Мужчина с особой жестокостью убил своих родственников за то, что они отказались дать ему денег на выпивку. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщил БДГ...
 
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