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Открылся новый завод Haval под Тулой. На предприятии начался серийный выпуск кроссовера F7

06.06.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Тульской области торжественно открылся новый автосборочный завод Haval — первое зарубежное предприятие полного цикла принадлежащего Great Wall китайского бренда.


Строительство завода, занявшего площадь 216 га, началось осенью 2015 года, общий объем инвестиций составил около 500 млн долларов. Проектная производственная мощность — 150 тысяч автомобилей в год, первый этап производства предусматривает выпуск до 80 тысяч в год. Новый комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов (литье элементов интерьера и экстерьера, зона сварки выхлопной системы и линия сборки сидений).


Завод Haval имеет высокий уровень автоматизации — в сварочном цехе, например, используется 72 робота ABB, а также автоматическая система доставки EMS, а в сборочном цехе используется 18 вспомогательных механических манипуляторов и автоматические управляемые тележки AGV, сообщает пресс-служба производителя. Рядом с цехом сборки построен многофункциональный полигон с различными покрытиями для проверки работы подвески, тормозной системы и рулевого управления.


Первой моделью, которая начала сходить с конвейера нового завода, стал кроссовер F7, который вот-вот появится в российской продаже. О доступных двигателях и комплектациях «паркетника» AUTO.TUT.BY уже сообщал, а накануне была объявлена начальная стоимость машины — 1 449 000 рублей (22 250 долларов в пересчете) за F7 со 150-сильным турбомотором 1.5, 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Через несколько месяцев в Туле должны освоить выпуск второй модели — купе-кроссовера F7x.

 
 
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В среду в Тульской области торжественно открылся новый автосборочный завод Haval - первое зарубежное предприятие полного цикла принадлежащего Great Wall китайского...
 
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