Теперь официально. «Чернобыль» признан лучшим сериалом в истории

Источник материала: Tut.by

Сериал «Чернобыль» в производстве HBO от первого до последнего эпизода — а их вышло всего пять — получал комплименты как от зрителей, так и от критиков . Весь май интернет-пользователи шептались, что «Чернобыль», похоже, станет вообще лучшим сериалом в истории. Все серии уже есть в Сети, а значит, об этом можно говорить вслух.





Вот так прямо сейчас выглядит один из самых авторитетных сериальных рейтингов — топ-250 лучших сериалов IMDb. «Чернобыль» с отметкой в 9.6 обогнал культовые «Во все тяжкие» (2008 — 2013) и недавно завершившуюся «Игру престолов» (2011 — 2019) — там фанатам финал не понравился .





На веб-агрегаторе Rotten Tomatoes не стали забрасывать «Чернобыль» гнилыми помидорами. Его «свежесть» оценили в 95%.





На российском «Кинопоиске» сериал тоже оценили как достойный. У него 9.124 по мнению более чем 36 тысяч пользователей.





Кстати, недавно мы писали, что вскоре после выхода финальной серии нашумевшего мини-сериала новый хит HBO станет доступен на белорусском языке.

Читайте также

Собрали самые обидные киноляпы лучшего сериала года

Что смотреть в минских кинотеатрах уже сегодня? Подсказываем

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт App Store Google Play