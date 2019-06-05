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Теперь официально. «Чернобыль» признан лучшим сериалом в истории

06.06.2019 10:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сериал «Чернобыль» в производстве HBO от первого до последнего эпизода — а их вышло всего пять — получал комплименты как от зрителей, так и от критиков. Весь май интернет-пользователи шептались, что «Чернобыль», похоже, станет вообще лучшим сериалом в истории. Все серии уже есть в Сети, а значит, об этом можно говорить вслух.


Вот так прямо сейчас выглядит один из самых авторитетных сериальных рейтингов — топ-250 лучших сериалов IMDb. «Чернобыль» с отметкой в 9.6 обогнал культовые «Во все тяжкие» (2008 — 2013) и недавно завершившуюся «Игру престолов» (2011 — 2019) — там фанатам финал не понравился.


На веб-агрегаторе Rotten Tomatoes не стали забрасывать «Чернобыль» гнилыми помидорами. Его «свежесть» оценили в 95%.


На российском «Кинопоиске» сериал тоже оценили как достойный. У него 9.124 по мнению более чем 36 тысяч пользователей.


Кстати, недавно мы писали, что вскоре после выхода финальной серии нашумевшего мини-сериала новый хит HBO станет доступен на белорусском языке.

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Сериал «Чернобыль» в производстве HBO от первого до последнего эпизода - а их вышло всего пять - получал комплименты как от зрителей, так и от критиков. Весь май...
 
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