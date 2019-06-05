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Теперь официально. «Чернобыль» признан лучшим сериалом в истории
Источник материала: Tut.by
Сериал
Вот так прямо сейчас выглядит один из самых авторитетных сериальных рейтингов — топ-250 лучших сериалов IMDb. «Чернобыль» с отметкой в 9.6 обогнал культовые «Во все тяжкие» (2008 — 2013) и недавно завершившуюся «Игру престолов» (2011 — 2019) — там фанатам финал
На веб-агрегаторе Rotten Tomatoes не стали забрасывать «Чернобыль» гнилыми помидорами. Его «свежесть» оценили в 95%.
На российском «Кинопоиске» сериал тоже оценили как достойный. У него 9.124 по мнению более чем 36 тысяч пользователей.
Кстати, недавно мы писали, что вскоре после выхода финальной серии нашумевшего мини-сериала новый хит HBO
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Сериал «Чернобыль» в производстве HBO от первого до последнего эпизода - а их вышло всего пять - получал комплименты как от зрителей, так и от критиков. Весь май...
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