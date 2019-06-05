Посмотрите, как броня из пены останавливает крупнокалиберные пули

Источник материала: Tut.by

Ученые разработали и продемонстрировали новый вид прочной легкой пены, изготавливаемой из металла. Она может противостоять даже крупнокалиберным 12,7-мм пулям из тяжелых пулеметов и снайперских винтовок, пишет sciencealert. com.

При вдвое меньшем весе, чем сталь, композитная металлическая пена (CMF) так же эффективно защищает от пуль. Очень полезен такой материал будет при конструировании бронеавтомобилей, он позволит улучшить скоростные характеристики и уменьшить расход топлива, не жертвуя при этом защитой.

CMF изготавливается из алюминия и стали. На видео можно посмотреть, как «пенная» броня противостоит сокрушительной силе пуль 12,7×99 NATO, летящих со скоростью от 500 до 885 метров в секунду. Результаты показали, что CMF поглощает от 68 до 75 процентов кинетической энергии пуль.

Если дальнейшие эксперименты окажутся удачными, инновационный материал может ждать большое будущее.