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Глава УЕФА обвинил президента Франции во вмешательстве политики в спорт
Источник материала: Tut.by
Критика президентом Франции Эммануэлем Макроном реформы Лиги чемпионов по футболу является политическим вмешательством. Об этом журналистам в среду заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, передает
В мае УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне
— Важно, чтобы все политики понимали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо. Это все равно что, если бы я выступал против законов во Франции, это не в его [Макрона] юрисдикции говорить об этом. Это чистой воды вмешательство политики в спорт, — сказал Чеферин.
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«Важно, чтобы все политики понимали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо».
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