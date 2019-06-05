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Глава УЕФА обвинил президента Франции во вмешательстве политики в спорт

06.06.2019 10:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Критика президентом Франции Эммануэлем Макроном реформы Лиги чемпионов по футболу является политическим вмешательством. Об этом журналистам в среду заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, передает ТАСС.


Александер Чеферин. Фото: UEFA.com

В мае УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Согласно проекту, на групповом этапе турнира будут четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей. Также новая система будет более благосклонна к ведущим клубам. Позднее Макрон выступил против подобной реформы.

— Важно, чтобы все политики понимали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо. Это все равно что, если бы я выступал против законов во Франции, это не в его [Макрона] юрисдикции говорить об этом. Это чистой воды вмешательство политики в спорт, — сказал Чеферин.

 
 
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«Важно, чтобы все политики понимали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо».
 
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