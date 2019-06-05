Глава УЕФА обвинил президента Франции во вмешательстве политики в спорт

Источник материала: Tut.by

Критика президентом Франции Эммануэлем Макроном реформы Лиги чемпионов по футболу является политическим вмешательством. Об этом журналистам в среду заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, передает ТАСС .



Александер Чеферин. Фото: UEFA.com

В мае УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов , который может быть реализован в 2024 году. Согласно проекту, на групповом этапе турнира будут четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей. Также новая система будет более благосклонна к ведущим клубам. Позднее Макрон выступил против подобной реформы.

— Важно, чтобы все политики понимали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо. Это все равно что, если бы я выступал против законов во Франции, это не в его [Макрона] юрисдикции говорить об этом. Это чистой воды вмешательство политики в спорт, — сказал Чеферин.